Cận cảnh đèo Mimosa và D’Ran trước ngày thông xe

Ngày 29.11, PV Thanh Niên trở lại đèo Mimosa, nơi đây các chiếc xe lu đang tập trung lu mắt đường tạm mới mở cạnh điểm sạt lở để chuẩn bị thảm nhựa thông đường vào ngày 1.12.

Xe lu hoạt động từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm ở đoạn sạt lở đèo Mimosa để chuẩn bị thảm nhựa ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, sau đợt mưa bão kéo dài, đêm 18.11 tại Km226+700 QL20, đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng, mặt đường bị xé toạc kéo dài khoảng 70 m, sâu 30 m, giao thông bị cắt đứt hoàn toàn.

Suốt 10 ngày qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng Ban quản lý dự án 85 huy động nhiều máy móc, thiết bị khẩn trương thi công mở đường tạm vào phía rừng thông để cố gắng thông xe sớm nhất; trong khi chờ phương án xây cầu cạn bắc qua vị trí sạt lở được thực hiện.

Ban quản lý dự án 85 dùng tôn rào chắn bên phần đèo Mimosa bị sạt lở đêm 18.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Phần đường đèo Mimosa bị sạt lở, xé toạc đang được đổ đá gia cố trước khi xây dựng cầu cạn ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hoàng Tuấn Dũng, Giám đốc Quản lý dự án của Ban quản lý dự án 85, cho biết từ ngày 20.11, đơn vị đã huy động tổng lực gồm nhiều xe múc, xe chở đất đá, xe lu thi công ngày đêm. Mục đích đưa đèo Mimosa lưu thông trở lại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

Ông Dũng cho biết, dự kiến ngày 30.11 sẽ trải thảm nhựa, ngày 1.12 sẽ chính thức thông xe qua đèo Mimosa như đã cam kết với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Công nhân lái xe lu Nguyễn Thanh Thành làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm để sớm hoàn thành đường tạm trên đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo kế hoạch, ngày 30.11 Ban quản lý dự án 85 thảm nhựa đoàn đường tạm để ngày 1.12 thông xe qua đèo Mimosa

Công nhân lái xe lu Nguyễn Thanh Thành chia sẻ, suốt nhiều ngày qua, ông và các đồng nghiệp vào ca từ 6 giờ sáng và làm việc đến 11 giờ đêm mới nghỉ. "Chúng tôi nỗ lực tăng ca để đường tạm qua đèo Mimosa sớm hoàn thành để người dân và các phương tiện qua lại", ông Thành nói.

Tương tự, tại đèo D'Ran đoạn từ Km262+400 đến Km262+530 QL20, khu vực cầu Treo, thuộc P.Xuân Trường - Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng vào đêm 28.10. Để đảm bảo an toàn, tỉnh Lâm Đồng cấm người và tất cả các phương tiện lưu thông qua đèo đoạn bị sạt lở.

Ban quản lý dự án 85 đang huy động nhiều xe múc, xe ben khắc phục sự cố sạt lở đèo D'Ran QL20 ở phần mặt đường ẢNH: LÂM VIÊN

Khu vực sạt lở trên đèo D'Ran ẢNH: CTV

Ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong 3 ngày qua, tranh thủ trời không mưa, Ban quản lý dự án 85 đang huy động nhiều xe múc, xe ben khắc phục sự cố sạt lở đèo D'Ran QL20 ở phần mặt đường; còn Sở Xây dựng Lâm Đồng thực hiện san gạt bạt đồi phía trên cao có cung trượt 3.500 m² với khối lượng đất đá dự kiến khoảng 60.000 m3.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng huy động phương tiện san gạt cung trượt 3.500 m2 trên vị trí đèo D'Ran sạt lở, với khối lượng đất đá dự kiến khoảng 60.000 m3 ẢNH: LÂM VIÊN

San gạt một phần quả đồi có nguy cơ sạt trượt xuống đèo D'Ran để ngày 2.12 cho thông xe 1 làn đường qua vị trí sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, với tiến độ thi công tích cực, dự kiến ngày 2.12 sẽ thông đèo D'Ran một làn đường, đến ngày 10.12 xe cộ có thể lưu thông cả 2 làn.