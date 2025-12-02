Chưa thể thông đèo D'Ran trong hôm nay 2.12

Ngày 2.12, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang huy động thêm phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở đèo D'Ran (P.Xuân Trường - Đà Lạt), tuy nhiên chưa thể thông xe qua đèo trong ngày hôm nay (2.12) như dự định.

Sở Xây dựng Lâm Đồng huy động thêm phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở đèo D'Ran ẢNH: THÀNH TRUNG

Theo ông Thắng, trên địa bàn vẫn mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Mặt khác, đất san gạt trên quả đồi cạnh vị trí sạt lở sụt lún có khối lượng lớn, xe vận chuyển đất đi xuống xã D'Ran khá xa nên cần thêm thời gian.

Trước đó, ngày 1.12, tại buổi họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm xây dựng nhà ở cho người dân bị sập do lũ lịch sử, lãnh đạo xã D'Ran đề nghị tỉnh Lâm Đồng cho phép vận chuyển đất từ đèo D'Ran xuống để san lấp 150 ha đất màu đã bị trôi, không thể canh tác. Theo tính toán, mỗi ha cần bồi đắp khoảng 1.800 m³ đất mới có thể khôi phục sản xuất.

Do khối lượng đất đá cần giải tỏa quá lớn nên chưa thể thông xe đèo D'Ran trong ngày 2.12 như dự kiến ẢNH: THÀNH TRUNG

Ông Thắng cho biết, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng Ban QLDA 85 đã kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở đèo D'Ran và xác định chưa đảm bảo an toàn cho việc lưu thông.

“Sở đang huy động thêm phương tiện và thiết bị để múc, vận chuyển đất xuống xã D'Ran, phấn đấu thông xe trước ngày 10.12", ông Thắng cho biết.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết sẽ cố gắng thông xe đèo D'Ran trước ngày 10.12 ẢNH: THÀNH TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra tối 28.10 tại km 262+400, khu vực cầu Treo. Đèo D'Ran trên QL20 là tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa). Khảo sát ban đầu cho thấy khu vực sạt lở rộng khoảng 3.500 m², với khối lượng đất đá lên đến 60.000 m³.

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với đèo D'Ran ở khu vực cầu Treo ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với đèo D'Ran ở khu vực cầu Treo. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực sạt lở đèo D'Ran từ ngày 29.10 cho đến nay.

Từ ngày 28.10, đèo D'Ran bị sạt lở người dân phải tự mở đường xuyên qua rừng thông để đi lại ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, người dân hai thôn Trạm Hành 1 và 2, P.Xuân Trường - Đà Lạt phải tự mở rộng đường tạm xuyên rừng và qua vườn cà phê để đi làm và đưa con em tới trường. Hiện đang vào vụ thu hoạch hồng trái và cà phê nên người dân hằng ngày phải lên rẫy thu hoạch.

Trên địa bàn có khoảng 50 học sinh và giáo viên phải đi qua khu vực sạt lở để đến trường ở chân đèo. Nếu đi đường vòng từ Trạm Hành lên P.Xuân Hương - Đà Lạt rồi xuống đèo Mimosa vào cao tốc Liên Khương - Prenn, đến ngã ba Fi Nôm rẽ trái qua QL27 để đến xã D’Ran, quãng đường gần 100 km. Vì vậy, trong hai tuần qua, người dân đã cùng nhau cải tạo con đường mòn tạm, xuyên rừng và vườn cà phê để thuận tiện đi lại.