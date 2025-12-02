Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế: Bờ biển Hàm Rồng sạt lở nghiêm trọng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
02/12/2025 11:15 GMT+7

Sau khi chịu ảnh hưởng của liên tục các trận mưa bão, bờ biển Hàm Rồng - một trong những bờ biển với nét đẹp hoang sơ ở TP.Huế - đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 2.12, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc (TP.Huế), cho biết đã có báo cáo với UBND TP.Huế về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại biển Hàm Rồng, đồng thời kiến nghị bố trí ngân sách khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở, đầu tư hệ thống kè kiên cố.

Trước đó, mưa lũ kéo dài đã khiến biển Hàm Rồng bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận, hơn 4 km đường bờ biển thuộc địa bàn xã này bị ảnh hưởng, trong đó tình trạng xâm thực xói sâu vào đất liền từ 5 - 7 m, có nơi trên 10 m.

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 1.

Bờ biển Hàm Rồng bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 2.

Triều cường dâng cao gây xói lở nhiều nơi

ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 3.

Nhiều nhà hàng ở biển Hàm Rồng tan hoang sau mưa lũ

ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 4.

Nhiều cây xanh bật gốc

ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Tình trạng sạt lở đã khiến nhiều nhà hàng ven biển bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, tại khu vực thôn 4 xã Vinh Lộc, tình trạng xâm thực biển còn đe dọa sự an toàn của 175 hộ dân, nhiều diện tích đất sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Biển Hàm Rồng nằm dưới chân núi Rùa, phía nam của dải cát vàng ven biển TP.Huế nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ.

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 5.

Biển Hàm Rồng nằm dưới chân núi Rùa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 6.

Nơi đây mang nét đẹp hoang sơ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bờ biển Hàm Rồng nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ bị tàn phá sau mưa lũ - Ảnh 7.

Dòng nước trong xanh, bãi cát vàng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy chưa được khai thác du lịch đồng bộ nhưng với dòng nước trong xanh, bãi cát mịn, vào mùa hè bờ biển này thường thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ mát, check-in.

Ngoài sở hữu nét đẹp hiếm có, bờ biển Hàm Rồng còn mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Bờ biển Hàm Rồng nằm dưới chân núi Rùa (hay còn gọi là Linh Thái hoặc Quy Sơn), nơi phát hiện bảo vật quốc gia chóp tháp Chăm Pa Linh Thái (do người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ XI - XII). Bảo vật này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2020.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Trắng đêm khắc phục sạt lở bờ biển Hội An

Đà Nẵng: Trắng đêm khắc phục sạt lở bờ biển Hội An

Bão số 12 (bão Fengshen) gây sóng lớn đánh vào bờ cuốn phăng bờ biển An Bàng - Tân Thành (TP.Đà Nẵng). Hàng trăm chiến sĩ và người dân trắng đêm đắp kè, dựng bao cát 'giữ chân' bờ biển.

Cà Mau đề nghị hỗ trợ 1.300 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cảnh báo sạt lở bờ biển miền Trung do bão số 6

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Mưa lũ biển Hàm Rồng Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận