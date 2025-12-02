Huế: Bờ biển Hàm Rồng sạt lở nghiêm trọng

Ngày 2.12, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc (TP.Huế), cho biết đã có báo cáo với UBND TP.Huế về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại biển Hàm Rồng, đồng thời kiến nghị bố trí ngân sách khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở, đầu tư hệ thống kè kiên cố.



Trước đó, mưa lũ kéo dài đã khiến biển Hàm Rồng bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận, hơn 4 km đường bờ biển thuộc địa bàn xã này bị ảnh hưởng, trong đó tình trạng xâm thực xói sâu vào đất liền từ 5 - 7 m, có nơi trên 10 m.

Bờ biển Hàm Rồng bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Triều cường dâng cao gây xói lở nhiều nơi ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Nhiều nhà hàng ở biển Hàm Rồng tan hoang sau mưa lũ ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Nhiều cây xanh bật gốc ẢNH: TRƯƠNG QUÂN

Tình trạng sạt lở đã khiến nhiều nhà hàng ven biển bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, tại khu vực thôn 4 xã Vinh Lộc, tình trạng xâm thực biển còn đe dọa sự an toàn của 175 hộ dân, nhiều diện tích đất sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Biển Hàm Rồng nằm dưới chân núi Rùa, phía nam của dải cát vàng ven biển TP.Huế nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ.

Biển Hàm Rồng nằm dưới chân núi Rùa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nơi đây mang nét đẹp hoang sơ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dòng nước trong xanh, bãi cát vàng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy chưa được khai thác du lịch đồng bộ nhưng với dòng nước trong xanh, bãi cát mịn, vào mùa hè bờ biển này thường thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ mát, check-in.

Ngoài sở hữu nét đẹp hiếm có, bờ biển Hàm Rồng còn mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Bờ biển Hàm Rồng nằm dưới chân núi Rùa (hay còn gọi là Linh Thái hoặc Quy Sơn), nơi phát hiện bảo vật quốc gia chóp tháp Chăm Pa Linh Thái (do người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ XI - XII). Bảo vật này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2020.