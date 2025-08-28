Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
28/08/2025 05:45 GMT+7

Nằm phía nam của dải cát vàng ven biển TP.Huế có 2 ngọn núi nhô lên giữa đất bằng, tạo nên thế phong thủy của biển Hàm Rồng nơi cửa biển Tư Hiền (xưa có tên Tư Dung). Dưới chân 2 ngọn núi này là ngôi làng thuần hậu mang tên Phụ An.

Làng dưới chân núi thiêng

Ngôi làng này nằm dưới chân 2 ngọn núi thiêng của vùng đầm phá và cửa biển TP.Huế: núi Thúy Vân (còn gọi là Túy Vân) và núi Linh Thái (còn gọi núi Rùa). Làng tọa lạc bên cạnh cửa biển Tư Hiền, thuộc xã Vinh Lộc, TP.Huế, xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc cũ.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ - Ảnh 1.

Bãi biển Hàm Rồng dưới chân núi Linh Thái, ngay cửa biển Tư Hiền

ẢNH: LONG NHÂN

Núi Thúy Vân là ngọn núi nhô lên giữa vùng ven biển như thế một đầu rồng ngoảnh lại phía đầm Cầu Hai hướng lên Bạch Mã. Núi Túy Vân và cửa biển Tư Dung từng ghi dấu các sự kiện lịch sử. Thời nhà Trần, năm 1306, vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Chế Mân để đổi về sính lễ là châu Ô, châu Rí (xứ Thuận Quảng) cho giang sơn Đại Việt. Khi xuất giá sang Chiêm Thành, công chúa Huyền Trân cũng đã dừng chân nơi đây bái vọng tổ tiên. 

Từ đó, cửa biển này có tên Tư Dung, nhằm ghi lại sự kiện tưởng nhớ người con gái Việt đã hy sinh hạnh phúc riêng tư vì đại cuộc mở mang bờ cõi... Năm 1471, vua Lê Thánh Tông trong lần ngự giá bình Chiêm đã nghỉ chân tại cửa biển này và làm bài thơ Tư Dung hải môn lữ thứ.

Trên núi Thúy Vân có chùa Thánh Duyên cổ kính, được xây dựng từ năm 1644, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Năm 1836, vua Minh Mạng cho trùng kiến chùa và cho khắc bài minh vào bia đá dựng ở sân. 

Núi Thúy Vân được vua Thiệu Trị bình chọn là cảnh đẹp thứ 9 chốn Thần kinh (Đệ cửu cảnh Vân sơn thắng tích) và làm thơ khắc vào văn bia dựng trên núi. Trong bài thơ, vua Thiệu Trị mô tả: "Thúy Vân sơn, túng thúy sầm khâm, hư thanh phân úc, ngoại lâm Minh Bột, nội hám tiểu hải nhi..." (Núi Thúy Vân, non cao xanh biếc, cây xanh ngát hương, ngoài ngắm đại dương, trong nhìn biển nhỏ…).

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ - Ảnh 2.

Hàng quán kinh doanh bên cửa biển Hàm Rồng

ẢNH: LONG NHÂN

Núi Linh Thái (dân gian gọi là núi Rùa, hay còn gọi là Quy Sơn) là ngọn núi nhô lên như hình một con rùa nằm bên cửa biển Tư Dung, nay là cửa biển Tư Hiền. 

Ngọn núi thiêng này từng được nhà văn hóa, nhà thơ Đào Duy Từ (1572-1634) mô tả trong tác phẩm Tư Dung vãn, với những câu thơ: "Lạ thay tạo hóa đúc hình/Đất bằng nổi một đỉnh xanh trước trời/Xa trông chất ngất am mây/Mái nam hạc diễu, mái tây rồng chầu". Đào Duy Từ là vị quân sư mưu lược của chúa Nguyễn Phúc Nguyên (còn gọi chúa Sãi, 1613-1635), nổi tiếng với công trình lũy Thầy ở Quảng Bình.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ - Ảnh 3.

Biển Hàm Rồng vẫn giữ nét đẹp hoang sơ

ẢNH: LONG NHÂN

Trên núi Linh Thái xưa có chùa Trấn Hải, được chúa Nguyễn Phúc Tần sai quan Thủ bạ Trần Đình Ân xây dựng từ ngôi miếu cổ của người Chăm vào năm Bính Ngọ (năm Cảnh Trị thứ 4 - vua Lê Huyền Tông, năm 1676). 

Chùa ban đầu có tên Vinh Hòa, sau khi Tây Sơn chiếm được kinh thành Phú Xuân (1786) thì chùa bị san phẳng. Đến năm Minh Mạng thứ 17 (1836), nhà vua ban chỉ dụ cho tu sửa chùa, đặt tên là chùa Trấn Hải và lầu gọi là lầu Vọng Hải. Dưới chân núi Linh Thái là cửa biển Tư Dung với bãi biển Hàm Rồng gồm những bãi đá lô nhô, cảnh quan tuyệt đẹp...

Xứng danh "Hiền An"

Trong khi 2 ngọn núi thiêng vốn đã nổi tiếng từ lâu đời đi vào sử sách thì ở ngôi làng Phụ An nằm dưới chân núi, cuộc sống người dân vẫn yên bình qua bao biến thiên lịch sử. Người dân chủ yếu vẫn sống dựa vào nghề biển.

Ông Ngô Quang Bứa, trưởng làng, cho biết làng Phụ An có từ thời hậu Lê. Sau này, làng chia thành 2 thôn Hiền An 1 và Hiền An 2, xã Vinh Lộc (Vinh Hiền cũ). Người dân trong làng chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản ven biển và đầm phá. Nơi đây vốn nổi tiếng với các đặc sản chế biến từ tôm cá như các loại nước mắm, ruốc, các loại mắm…

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ - Ảnh 4.

Lối nhỏ vào làng ngư dân ở Phụ An

ẢNH: LONG - NHÂN

Bà Nguyễn Thị Gái (68 tuổi, ở thôn Hiền An 2 ) cho biết đa phần đàn ông trong làng đều làm nghề đánh bắt, phụ nữ buôn bán hải sản nên công việc diễn ra tất bật nhất vào buổi sớm mai. Sau khi những gánh cá cập bờ, ngư dân tiếp tục quay thuyền ra biển, cứ thế lặp lại cho đến ngày biển động. 

"Một tháng làm được tầm 15 ngày. Giàu thì không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, nhờ có biển mà ai trong nhà cũng có công việc để mưu sinh", bà Gái nói.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ - Ảnh 5.

Những con thuyền nhỏ của dân làng Phụ An "nghỉ ngơi" sau giờ ra khơi câu mực

ẢNH: LONG NHÂN

Ông Trần Lòng (75 tuổi, ở thôn Hiền An 2), người dành gần trọn đời mình vươn khơi bám biển, tâm sự rằng trước kia khi nguồn hải sản còn phong phú, dân làng chỉ cần đi biển vài ngày là ăn cả tháng. Sau này, nhiều người đầu tư tàu lớn, nguồn tôm cá gần bờ cũng ít đi nên đến nay trong làng chỉ còn một số thuyền cỡ nhỏ, đánh bắt cá trích và câu mực gần bờ.

Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Làng bên biển Hàm Rồng hoang sơ - Ảnh 6.

Ông Trần Lòng, một ngư dân làng Phụ An bên thuyền câu của mình

ẢNH: LONG - NHÂN

Làng biển Phụ An cũng là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống gồm các lễ nghi hằng năm, chợ quê Phụ An (Vinh Hiền) nổi tiếng nhiều sản vật và các món ăn đặc sản đậm chất dân dã. 

Biển Hàm Rồng gần đây nổi tiếng với vẻ hoang sơ trong xanh đã thu hút không ít du khách trong và ngoài nước tìm đến ngắm cảnh. Nơi đây là điểm check-in mới dành cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên kỳ thú.

Xem thêm bình luận