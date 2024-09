Cà Mau đề nghị hỗ trợ 1.300 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển

Ngày 7.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn gửi Bộ KH-ĐT xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ biển Đông với số tiền 1.300 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hơn 10 năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, cùng với các hình thái thời tiết cực đoan khiến cho bờ biển thuộc tỉnh này sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Hiện, tổng chiều dài các đoạn bờ biển sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm khoảng 84 km. Trong đó, bờ biển Tây bị sạt lở nguy hiểm với chiều dài 22 km; bờ biển Đông gần 62 km.

Khu vực bờ biển Đông bị sạt lở, mất rừng phòng hộ đoạn gần Bồ Đề ẢNH: GIA BÁCH

Trước tình hình trên, ngày 24.8.2023, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ biển nhằm thực hiện 6 dự án.

Thời gian qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra. Tuy nhiên, do sạt lở với quy mô và mức độ quá lớn nên chưa xử lý được hết do thiếu kinh phí. Tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại, nguy cơ rủi ro về tính mạng con người và tài sản là rất lớn nếu không khắc phục kịp thời.

Vào tháng 8.2023, tỉnh Cà Mau được T.Ư hỗ trợ nguồn vốn để xử lý sạt lở với 3 dự án khẩn cấp chiều dài 7,6 km ở bờ biển Đông. Hiện vẫn còn hơn 20 km bờ biển đang diễn biến phức tạp, cần phải khẩn trương thực hiện các giải pháp công trình để bảo vệ an toàn cho hạ tầng, sản xuất, tính mạng người dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trong chuyến khảo sát, kiểm tra đê điều, sạt lở ở Bạc Liêu và Cà Mau vào ngày 11.8.2024, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ KH-ĐT xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ tỉnh nguồn kinh phí để thực hiện 3 dự án khắc phục sạt lở.

Cụ thể, 3 dự án khắc phục sạt lở đặc biệt nguy hiểm có tổng chiều dài hơn 20 km, kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng. Trong đó: đoạn từ Hố Gùi đến Bồ Đề có chiều dài hơn 7,5 km, kinh phí 400 tỉ đồng; đoạn từ Kiến Vàng đến Ông Tà chiều dài hơn 6,2 km, kinh phí 350 tỉ đồng; đoạn từ Kênh 5 Ô Rô đến Vàm Xoáy, chiều dài hơn 7 km, kinh phí 550 tỉ đồng.

Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước có 3 mặt giáp biển, tổng chiều dài bờ biển hơn 250 km, dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu. Theo thống kê, riêng giai đoạn 2011- 2021, sạt lở làm mất khoảng 5.251 ha rừng ven biển, tương đương diện tích một xã của tỉnh.