Siêu bão số 3: Mối nguy lũ quét, sạt lở đất tại 106 huyện, thị, thành phố

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 17 giờ hôm nay 5.9, tâm siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 114,6 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 387 km.

Siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) mạnh cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại 106 huyện, thị xã

TRUNG DŨNG

Do ảnh hưởng của siêu bão số 3 (siêu bão Yagi), từ đêm 6 - 9.9, các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và Thanh Hoá có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ phổ biến 100 - 150 mm.

Từ chiều 7 - 8.9, khu vực Tây Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La mưa 150 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, ngập lụt diện rộng. Đỉnh lũ trên các sông được nhận định như sau: sông Thao (Lào Cai, Yên Bái) ở mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2; sông Lô tại Tuyên Quang lên mức BĐ1; sông Cầu, Thương, Lục Nam trên mức BĐ1 - BĐ2; sông Hoàng Long lên mức BĐ2. Lũ trên các sông nhỏ, các sông thượng nguồn tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3; sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) lên trên mức BĐ1.

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng trung du Bắc bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Đặc biệt, mưa tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Từ đêm 6 - 8.9, cần đặc biệt lưu ý tại 106 huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh miền Bắc.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh 12 huyện, thị xã, thành phố: Đông Triều, Quảng Yên, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu.

Lạng Sơn 10 huyện, thành phố: Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn.

Bắc Kạn 6 huyện, thành phố: Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Bắc Kạn. Thái Nguyên 9 huyện, thị xã, thành phố: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công, Thái Nguyên, Đại Từ.

Bắc Giang 8 huyện, thành phố: Bắc Giang, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang. Vĩnh Phúc 5 huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên.

Tỉnh Hòa Bình 11 huyện, thành phố: Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Yên Thủy.

Phú Thọ 9 huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập. Tuyên Quang 4 huyện, thành phố: Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Yên Bái 9 huyện, thị xã, thành phố: Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bái, Nghĩa Lộ.

Sơn La 8 huyện, thành phố: Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên.

Lai Châu 3 huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Lào Cai 4 huyện: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên. Thanh Hóa 10 huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành.