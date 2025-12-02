Khen thưởng 8 gia đình bàn giao mặt bằng xây dựng đường Lữ Gia ở Đà Lạt

Ngày 2.12, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức khen thưởng đột xuất 8 hộ dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương, cùng các cá nhân có hành động dũng cảm, nghĩa cử đẹp trong đợt mưa lũ vừa qua. Những đóng góp này được đánh giá là đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Giao mặt bằng để mở đường bị ách tắc từ năm 2021

Theo đó, 8 gia đình được khen thưởng gồm: Bà Phạm Hà Thủy Anh, bà Trần Thị Minh Tâm, ông Đỗ Hạnh, ông Đỗ Tuấn, ông Đỗ Bình, ông Nguyễn Đức Thương, ông Nguyễn Tứ và ông Nguyễn Lành (đều ở đường Lữ Gia và tổ 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên – Đà Lạt).

Bên cạnh đó, phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng khen thưởng ông Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, cùng 5 chuyên viên đã xuất sắc trong công tác vận động bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường Lữ Gia.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt, trao giấy khen cho ông Phúc và 5 chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị ẢNH: LÂM VIÊN

Dịp này UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng khen thưởng 20 cá nhân có thành tích trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ đợt mưa bão vừa qua; 10 cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và 2 cá nhân có hành động, cử chỉ đẹp khi bàn giao động vật quý để thả vào rừng.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lâm Viên- Đà Lạt, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ẢNH: LÂM VIÊN

Tại lễ khen thưởng, ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cán bộ, chuyên viên, nhân viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị. Ông đặc biệt đánh giá cao sự đồng thuận cao của các hộ dân, nhờ đó dự án xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương đã được triển khai và chuẩn bị đi vào giai đoạn hoàn thành.

Các hộ dân tự tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở đường Lữ Gia ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi các hộ bàn giao mặt bằng, dự án xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu Hồ Xuân Hương được triển khai tiếp tục ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Tú, đây là một trong những kết quả quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương bị ách tắc trong nhiều năm qua. Do đó các cá nhân và 8 hộ dân xứng đáng tuyên dương, khen thưởng.

Những tấm gương dũng cảm trong mưa lũ

Cũng theo ông Tú, trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại, ngập lụt và sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trên địa bàn phường. Trước tình hình cấp bách, với tinh thần trách nhiệm cao, các chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân quân cùng các tổ trưởng, tổ phó dân phố đã không quản hiểm nguy, bám sát địa bàn, kịp thời tham gia cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm sạt lở, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ông Đặng Quang Tú trao giấy khen cho các cá nhân tham gia cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ di dời dân trong đợt mưa bão vừa qua ẢNH: LÂM VIÊN

"Nhiều cá nhân đã có hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến đưa đời sống nhân dân sớm đi vào ổn định sau mưa lũ. Những tấm gương sáng ấy rất xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng", ông Tú chia sẻ.

Ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, trao giấy khen cho tập thể Công an phường và ông Trương Hoàng Long ẢNH: LÂM VIÊN Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy P.Lâm Viên – Đà Lạt, đã trao giấy khen cho tập thể Công an phường và ông Trương Hoàng Long, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, vì có thành tích trong đợt cao điểm cấp đổi thẻ Đảng viên sau sáp nhập tổ chức đảng, cũng như trong cao điểm đăng ký mẫu con dấu mới của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và thông suốt trong quản lý nhà nước tại địa phương.



