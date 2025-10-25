Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân P.Lâm Viên - Đà Lạt bàn giao mặt bằng thi công đường Lữ Gia

Lâm Viên
Lâm Viên
25/10/2025 17:35 GMT+7

Người dân P.Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) tự tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công tuyến đường Lữ Gia dài 1,7 km. Sau hơn 3 năm, tuyến đường mới hoàn thiện gần 500 m.

Ngày 25.10, lãnh đạo P.Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, tuyến đường Lữ Gia nối khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương sẽ tiếp tục thi công sau thời gian đình trệ. Các hộ dân đã tự tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sau nhiều tháng vận động tích cực.

Người dân Đà Lạt tự tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để tiếp tục thi công đường - Ảnh 1.

Người dân P.Lâm Viên - Đà Lạt tự tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để thi công đường Lữ Gia

ẢNH: LÂM VIÊN

Cụ thể, trong tuần qua, 4 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở và ký biên bản bàn giao hơn 450 m² đất, tạo điều kiện để tiếp tục thi công, hướng tới sớm thông tuyến đường Lữ Gia.

Người dân Đà Lạt tự tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để tiếp tục thi công đường - Ảnh 2.

Đã có 4 hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công đường Lữ Gia

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án xây dựng đường nối từ Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương dài 1,7 km, cùng kè chắn xung quanh hồ lắng số 1, có tổng vốn đầu tư ban đầu 138 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, thi công bởi Công ty TNHH MTV Xây dựng 470.

Người dân Đà Lạt tự tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để tiếp tục thi công đường - Ảnh 4.

Dự án xây dựng đường nối từ Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương (dài 1,7 km) bị đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng

ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án khởi công từ tháng 9.2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công (tháng 9.2024). Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, đến nay mới hoàn thiện gần 500 m và ngưng thi công nhiều năm. Nguyên nhân là còn 20 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trong tổng số 163 trường hợp (160 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức, tổ dân phố) trong phạm vi dự án.

Trước tình trạng đình trệ, tháng 9.2024, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 138 tỉ đồng lên hơn 261 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng được nâng từ hơn 67 tỉ đồng lên hơn 163 tỉ đồng, tăng gần 96 tỉ đồng. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án cũng được kéo dài từ 36 tháng lên 48 tháng.

Lãnh đạo P.Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, đến ngày 25.10, chỉ còn 1 hộ dân chưa đồng thuận. Phường đang tiếp tục vận động người dân vì lợi ích chung, sớm bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đây là công trình trọng điểm của TP.Đà Lạt (cũ) giai đoạn 2020 - 2025, nhằm giảm áp lực giao thông từ hồ Xuân Hương qua đường Sương Nguyệt Ánh đến ngã tư Phan Chu Trinh. Dự án hướng tới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, khắc phục tình trạng ngập úng và hạn chế ùn tắc giao thông khu trung tâm Đà Lạt vào giờ cao điểm.


Người dân Đà Lạt tự tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để tiếp tục thi công đường - Ảnh 6.

Đơn vị thi công đã tiếp tục triển khai tuyến đường 1,7 km nối từ Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương

ẢNH: LÂM VIÊN

Đại diện Công ty 470 cho biết, từ khi nhận được mặt bằng, đơn vị đã huy động nhiều phương tiện, máy móc và công nhân để đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau khi các hộ dân bàn giao đầy đủ mặt bằng, toàn tuyến dự kiến cơ bản thông suốt. Nếu thời tiết thuận lợi, từ nay đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành mặt đường và rải đá dăm.

