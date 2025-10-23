Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM

Uyển Nhi - Vũ Phượng
23/10/2025 18:43 GMT+7

TP.HCM thông tin tiến độ giải phóng mặt bằng cầu đường Nguyễn Khoái; dự kiến khởi công năm 2025, góp phần giảm tải giao thông khu Nam.

Chiều 23.10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án cầu đường Nguyễn Khoái.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án cầu vượt Nguyễn Khoái được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho các trục huyết mạch như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc...

Đồng thời tháo nút thắt giao thông khu vực cửa ngõ phía nam, tăng cường khả năng kết nối và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng của TP.HCM.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tại các phường thuộc quận 4 cũ. Dự án đã bước vào giai đoạn bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

TP.HCM thông tin tiến độ giải phóng mặt bằng cầu đường Nguyễn Khoái - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cầu đường Nguyễn Khoái

ẢNH: NGUYỄN ANH

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái - mảnh ghép giao thông liên vùng

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái là công trình trọng điểm nối liền 3 quận cũ (quận 1, quận 4 và quận 7) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, phê duyệt từ năm 2016, với tổng kinh phí hơn 3.724 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

TP.HCM thông tin tiến độ giải phóng mặt bằng cầu đường Nguyễn Khoái - Ảnh 2.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái sẽ làm cầu vượt suốt tuyến từ đường D1 khu dân cư Him Lam (quận 7 cũ) đến quận 1 cũ và có nhánh rẽ xuống quận 4 cũ

ẢNH PHỐI CẢNH

Công trình có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 2,5 km và phần đường 2,3 km, nối từ đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đến đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ).

Theo kế hoạch, tháng 11.2025 dự án sẽ chính thức khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Song song với dự án cầu đường Nguyễn Khoái, TP.HCM cũng đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi công các công trình trọng điểm khác như cầu đường Bình Tiên, quốc lộ 50, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 2025 - 2030.

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam

Sau gần một thập kỷ nằm trên giấy tờ, dự án cầu đường Nguyễn Khoái nối liền quận 1, 4 và 7 (TP.HCM) chuẩn bị được khởi công vào cuối năm 2025. Không chỉ kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, dự án còn nhận được sự đồng thuận, chờ đợi của đông đảo người dân sinh sống tại khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

cầu đường Nguyễn Khoái Nguyễn Khoái dự án giao thông TP.HCM
