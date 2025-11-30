Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cần từ 15 - 17 tỉ đồng sửa chữa đèo Prenn sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
30/11/2025 11:42 GMT+7

Sau đợt mưa bão kéo dài, tuyến đèo Prenn, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng), bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Hiện tỉnh Lâm Đồng cùng nhà thầu nâng cấp đèo đang tập trung khắc phục.

Ngày 30.11, dọc tuyến đèo Prenn, liên danh Công ty CP xây dựng Đèo Cả - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (nhà thầu nâng cấp đèo Prenn), tiếp tục tập trung nhiều máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún nền đường và sạt lở taluy tại 6 điểm.

Cần từ 15 - 17 tỉ đồng sửa chữa đèo Prenn sạt lở- Ảnh 1.

Khắc phục sạt lở taluy dương trên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.11, cơ quan chức năng phát hiện đèo Prenn sạt lở nghiêm trọng tại vị trí từ Km224+600 đến Km224+700, QL20. Tiếp đó, xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở taluy dương và sụt lún nền đường. Do đó, tỉnh Lâm Đồng buộc tất cả các phương tiện tạm ngưng lưu thông qua đoạn đèo sạt lở nghiêm trọng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đèo Prenn là điểm xuống cấp nặng nhất với 6 vị trí lún nứt, tổng cộng 300 m, có đoạn nứt rộng tới 10 cm. Có vị trí taluy dương gần thác Datanla bị sạt lở nguy hiểm.

Cần từ 15 - 17 tỉ đồng sửa chữa đèo Prenn sạt lở- Ảnh 2.

Công ty CP xây dựng Đèo Cả tiếp tục xử lý vị trí sạt lở

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay sau sự cố sạt lở xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng Công ty CP xây dựng Đèo Cả khẩn trương gia cố, đóng ván thép tại vị trí sạt lở, dùng hàng rào tôn che phần đường bị sụt lún. Đến đầu giờ chiều 25.11 xe cộ được lưu thông qua đèo trở lại với tốc độ hạn chế, giảm bớt áp lực lưu thông trên tuyến đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm, do đèo Mimosa cũng bị sạt lở nghiêm trọng xe cộ không thể lưu thông.

Cần từ 15 - 17 tỉ đồng sửa chữa đèo Prenn sạt lở- Ảnh 3.

Tập đoàn Đèo Cả đang điều thêm phương tiện, máy móc để khắc phục tại các điểm sạt lở, sụt lún trên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Đèo Cả, cho biết dự án cải tạo, nâng cấp đèo Prenn từ 2 lên 4 làn đường đã được Tập đoàn Đèo Cả bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26.7. Tuy nhiên, trước sự cố sạt lở do mưa lũ, tập đoàn cam kết đồng hành cùng địa phương, tích cực tham gia hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong công tác sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

Cần từ 15 - 17 tỉ đồng sửa chữa đèo Prenn sạt lở- Ảnh 4.

Việc khắc phục sự cố trên đèo Prenn sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách

ẢNH: LÂM VIÊN

Tập đoàn Đèo Cả đang điều thêm phương tiện, máy móc để khắc phục tại các điểm sạt lở, sụt lún trên đèo Prenn. Bên cạnh đó có những vị trí Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư) đang theo dõi và đưa ra phương án để bổ sung thiết kế ban đầu.

Ông Hưng cho biết thêm, dự kiến tổng kinh phí sửa chữa đèo Prenn từ 15 - 17 tỉ đồng; việc khắc phục sự cố trên đèo Prenn sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

