Toàn cảnh 17h: Yêu cầu các bộ, ngành ứng phó áp thấp nhiệt đới | Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam cập cảng Nhật Bản
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Yêu cầu các bộ, ngành ứng phó áp thấp nhiệt đới | Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam cập cảng Nhật Bản

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 7.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sáng 7.12 tại dự án The Maris trên đường 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TP.HCM) của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, một đoạn kè biển được đúc bằng bê tông toàn khối dài 15 m giáp biển Chí Linh bị nứt gãy và lún xuống biển.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?

Chủ nhật ngày 7.12 chính thức đón tiết Đại tuyết: Thời tiết sẽ lạnh hơn?

Chủ nhật, ngày 7.12.2025 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết Đại tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm.

Chủ nhật ngày 7.12 chính thức đón tiết Đại tuyết: Thời tiết sẽ lạnh hơn?

Binh sĩ Trung Quốc tập trận tác chiến đô thị

Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một cuộc diễn tập tác chiến đô thị, dường như là động thái nhằm đối phó nỗ lực của Đài Loan cải thiện 'năng lực bất đối xứng'.

Binh sĩ Trung Quốc tập trận tác chiến đô thị

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Toàn Cảnh 17H áp thấp nhiệt đới tàu hộ vệ tên lửa Nhật Bản
