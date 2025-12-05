Toàn cảnh 17h ngày 5.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ cháy ‘kinh hoàng’ ở TP.HCM | Tình tiết mới bất ngờ vụ tạt xăng đốt quán hát

TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại

TP.HCM yêu cầu tất cả chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã và tiêm phòng đầy đủ để phòng, chống bệnh dại.

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6.12.2025, người dân TP.HCM lưu ý

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo cấm một số phương tiện lưu thông lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày mai (6.12) nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân Hàm Liêm, Hàm Thuận do mưa lũ

Ngày 4.12.2025, do mưa lớn kết hợp điều tiết qua tràn hồ Sông Quao, vùng hạ du các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, và phường Hàm Thắng bị lụt nặng. Các địa phương bắt đầu di dời dân.

