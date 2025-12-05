Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ cháy ‘kinh hoàng’ ở TP.HCM | Tình tiết mới bất ngờ vụ tạt xăng đốt quán hát
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ cháy ‘kinh hoàng’ ở TP.HCM | Tình tiết mới bất ngờ vụ tạt xăng đốt quán hát

Thanh Niên
Thanh Niên
05/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 5.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ cháy ‘kinh hoàng’ ở TP.HCM | Tình tiết mới bất ngờ vụ tạt xăng đốt quán hát

TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại

TP.HCM yêu cầu tất cả chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã và tiêm phòng đầy đủ để phòng, chống bệnh dại.

TP.HCM: Người dân ủng hộ khai báo chó mèo để ngăn bệnh dại

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6.12.2025, người dân TP.HCM lưu ý

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo cấm một số phương tiện lưu thông lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày mai (6.12) nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6.12.2025, người dân TP.HCM lưu ý

Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân Hàm Liêm, Hàm Thuận do mưa lũ

Ngày 4.12.2025, do mưa lớn kết hợp điều tiết qua tràn hồ Sông Quao, vùng hạ du các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, và phường Hàm Thắng bị lụt nặng. Các địa phương bắt đầu di dời dân. 

Lũ về di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân Hàm Liêm, Hàm Thuận

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Thâm nhập 'đại công trường' san lấp | Vì sao chủ quán karaoke Monaza Tuấn 'Gốm' bị bắt

Toàn cảnh 17h: Thâm nhập 'đại công trường' san lấp | Vì sao chủ quán karaoke Monaza Tuấn 'Gốm' bị bắt

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Lắt léo vụ 48 căn nhà xây trên đất người khác | 1.000 km đèn LED thắp sáng nhà thờ Đức Bà

Toàn cảnh 17h: Biển đông lại sắp có bão số 16? | Lý giải nguyên nhân ‘hố tử thần’ tại Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Cầu Tân Thuận Mưa lũ bão số 16 cháy nhà cháy chung cư hồng kông khai báo chó mèo FBI biển báo 20km/giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận