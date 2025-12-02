Toàn cảnh 17h ngày 2.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Lắt léo vụ 48 căn nhà xây trên đất người khác | 1.000 km đèn LED thắp sáng nhà thờ Đức Bà

TP.HCM đón đợt mưa giông diện rộng, triều cường vượt báo động 3

Sáng 2.12, thời tiết TP.HCM tiếp tục se lạnh vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C. Trời nhiều mây âm u, nắng gián đoạn; dự báo từ hôm nay, có khả năng xuất hiện đợt mưa giông diện rộng kéo dài trong vài ngày tới kèm theo đó là triều cường đang lên.

TP.HCM đón đợt mưa giông diện rộng, triều cường vượt báo động 3

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu: Tại sao?

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu là quy định có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn vi phạm khi chở con tham gia giao thông.

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước thì bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu: Tại sao?

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà được thắp sáng bằng hơn 1.000 km dây đèn LED, phủ kín hai tháp chuông và mặt tiền phía trước. Đèn được bật từ 18h45 đến 23h hàng ngày, từ 1.12 đến 5.1.2026. Các họa tiết trang trí như ngôi sao, quả chuông, quả địa cầu và cây thông LED trên tháp tạo nên một không gian lung linh, rực rỡ, khiến toàn bộ khu vực công viên trước nhà thờ trở thành một điểm check-in nổi bật trong mùa Giáng sinh.

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.