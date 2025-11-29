Toàn cảnh 17h: Ban hành công điện hỏa tốc trước bão số 15 | Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở chung cư

Toàn cảnh 17h ngày 29.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Mất chồng trong trận lũ lịch sử: Vợ bị câm điếc gồng gánh nuôi 3 con thơ

Mất chồng trong trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Thương, 32 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, giờ một mình gồng gánh nuôi ba con trai đang độ tuổi đến trường.

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ

Những khối đất đá cao hàng chục mét vẫn chồng lên mặt đường như bức tường chắn ngang giữa đèo Khánh Lê, cùng hàng chục điểm sạt lở liên tiếp khiến QL27C, tuyến huyết mạch nối Khánh Hòa và Lâm Đồng, rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Nghệ nhân quốc tế tham quan làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, làng gốm Bát Tràng

Trong khuôn khổ sự kiện Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề quốc tế 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức đưa các nghệ nhân quốc tế của Hội đồng Thủ công thế giới đi tham quan trải nghiệm tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (P.Hà Đông) và làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội).

