Văn hóa

Hà Nội ra mắt dự án 'Âm nhạc cuối tuần' tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/11/2025 09:20 GMT+7

Từ 15 giờ 30 - 17 giờ ngày 30.11, tại nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ (P.Hoàn Kiếm), Sở VH-TT Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho dự án 'Âm nhạc cuối tuần', nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng thủ đô.

Trong thông cáo báo chí, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, trong đời sống văn hóa Hà Nội, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng, là "nhịp thở tinh thần" và là "cầu nối cộng đồng".

Hà Nội ra mắt dự án 'Âm nhạc cuối tuần" tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Chương trình mở đầu cho dự án 'Âm nhạc cuối tuần' do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức

ẢNH: BTC

Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng được xem là hướng đi giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và chia sẻ những giá trị văn hóa của thủ đô.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại nhà Bát Giác được triển khai với kỳ vọng xây dựng nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử hồ Gươm, tạo nên những trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, hấp dẫn.

Chương trình mở đầu có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz, cùng các ca sĩ, giảng viên và sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.

"Việc kết hợp giữa các nghệ sĩ tên tuổi và lực lượng nghệ sĩ trẻ sẽ mang đến những chương trình biểu diễn chất lượng, một không gian nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Thời gian tới, dự án sẽ giới thiệu thêm nhiều loại hình nghệ thuật như dân gian, cổ điển, nhạc trẻ, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng phục vụ nhân dân và du khách", thông cáo nêu rõ.

Sở VH-TT Hà Nội kỳ vọng dự án "Âm nhạc cuối tuần" sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa mới, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội là thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.

'Diệu kỳ mùa đông phương Nam' - những khúc trữ tình lắng đọng

'Diệu kỳ mùa đông phương Nam' - những khúc trữ tình lắng đọng

Diệu kỳ mùa đông phương Nam (NXB Hồng Đức, 2025) - cuốn sách mới ra mắt của nhà văn - nhà báo Trần Thanh Bình như một "du ký mùa" miên man theo dòng thời gian và đời sống. Mỗi bài viết trong tập sách là một trạm dừng nhỏ để bạn đọc cùng tác giả lắng tâm tư giữa vội vã dòng đời.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
