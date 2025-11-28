Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Nha Trang có sóng dữ trước bão số 15 | Vợ chồng Mailisa nộp khắc phục 300 tỉ đồng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Nha Trang có sóng dữ trước bão số 15 | Vợ chồng Mailisa nộp khắc phục 300 tỉ đồng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 27.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 28.11: Nha Trang có sóng dữ trước bão số 15 | Vợ chồng Mailisa nộp khắc phục 300 tỉ đồng

Khẩn trương phòng chống bão số 15 tại đặc khu Trường Sa

Trước diễn biến của bão số 15 (bão Koto), quân đội đã huy động 150.395 cán bộ, chiến sĩ, 5.471 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Khẩn trương phòng chống bão số 15 tại đặc khu Trường Sa

Rong ruổi xe rau cứu trợ: Sư cô gom hàng tấn rau tươi về rốn lũ Đắk Lắk

Khi vùng rốn lũ Đắk Lắk rơi vào cảnh khan hiếm rau xanh, sư cô Diệu Huệ lặng lẽ rong ruổi khắp Tây nguyên để gom từng bó rau gửi về tâm lũ. Điều bất ngờ là đội xe 0 đồng cùng nhiều người dân địa phương đã tự nguyện chung tay, biến chuyến đi giản dị ấy thành một hành trình ấm lòng giữa những ngày nước dâng. 

Rong ruổi xe rau cứu trợ: Sư cô gom hàng tấn rau tươi về rốn lũ Đắk Lắk

Dừng xe không dừng mắt: Lệ thuộc điện thoại và tai nạn giao thông

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ bị xử phạt, Cục Cảnh sát giao thông đã lên tiếng làm rõ: hành vi này không thuộc nhóm "đang di chuyển" nên không bị xử phạt theo quy định hiện hành. Tuy vậy, trong bối cảnh ngày càng nhiều người tranh thủ vài chục giây chờ đèn để dán mắt vào màn hình, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai theo luật, mà còn là mức độ an toàn và thói quen tham gia giao thông của người dân trong thời đại số.

Dừng xe không dừng mắt: Lệ thuộc điện thoại và tai nạn giao thông

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: TP.HCM chỉ đạo ứng phó bão số 15 | Xét xử vụ án dùng xyanua giết gia đình chồng

Toàn cảnh 17h: TP.HCM chỉ đạo ứng phó bão số 15 | Xét xử vụ án dùng xyanua giết gia đình chồng

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Bản tin 17h bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay cứu trợ vùng lũ bão số 15 Mailisa đặc khu Trường Sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận