Toàn cảnh 17h: Nha Trang có sóng dữ trước bão số 15 | Vợ chồng Mailisa nộp khắc phục 300 tỉ đồng

Khẩn trương phòng chống bão số 15 tại đặc khu Trường Sa

Trước diễn biến của bão số 15 (bão Koto), quân đội đã huy động 150.395 cán bộ, chiến sĩ, 5.471 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Rong ruổi xe rau cứu trợ: Sư cô gom hàng tấn rau tươi về rốn lũ Đắk Lắk

Khi vùng rốn lũ Đắk Lắk rơi vào cảnh khan hiếm rau xanh, sư cô Diệu Huệ lặng lẽ rong ruổi khắp Tây nguyên để gom từng bó rau gửi về tâm lũ. Điều bất ngờ là đội xe 0 đồng cùng nhiều người dân địa phương đã tự nguyện chung tay, biến chuyến đi giản dị ấy thành một hành trình ấm lòng giữa những ngày nước dâng.

Dừng xe không dừng mắt: Lệ thuộc điện thoại và tai nạn giao thông

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ bị xử phạt, Cục Cảnh sát giao thông đã lên tiếng làm rõ: hành vi này không thuộc nhóm "đang di chuyển" nên không bị xử phạt theo quy định hiện hành. Tuy vậy, trong bối cảnh ngày càng nhiều người tranh thủ vài chục giây chờ đèn để dán mắt vào màn hình, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai theo luật, mà còn là mức độ an toàn và thói quen tham gia giao thông của người dân trong thời đại số.

