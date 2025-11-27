Toàn cảnh 17h: TP.HCM chỉ đạo ứng phó bão số 15 | Xét xử vụ án dùng xyanua giết gia đình chồng

Toàn cảnh 17h ngày 27.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: TP.HCM khẩn chỉ đạo phó bão số 15 | Xét xử vụ án dùng xyanua giết gia đình chồng

Người Huế vừa kinh qua lũ dữ liền góp quà chia sẻ đồng bào Nam Trung Bộ

Giữa những ngày TP.Huế còn sũng nước sau trận lũ lịch sử, khi bùn non chưa kịp ráo ở nhiều khu dân cư, người ta lại thấy từng chuyến xe, từng gùi quà nghĩa tình tiếp tục lăn bánh. Xứ Huế – vừa trải qua những ngày khó khăn, vẫn không quên nỗi đau của đồng bào Nam Trung Bộ. Những bàn tay còn run vì lạnh, nhưng trái tim thì ấm lên bởi một điều giản dị: mình vẫn còn may mắn hơn ai đó.

Cấm cầu Long Biên để sửa chữa, cầu Chương Dương "vỡ trận" giờ cao điểm

Sau khi cầu Long Biên tạm thời cấm các phương tiện lưu thông một chiều để sửa chữa đường sắt, cả hai lối lên cầu Chương Dương (Hà Nội) đều ùn tắc kéo dài vào các buổi sáng. Lượng phương tiện dồn về lớn khiến người tham gia giao thông phải tìm mọi khe hở, khoảng trống để di chuyển qua khu vực này.

Lưu ý bảo quản cam sai cách có thể làm vitamin C suy giảm!

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc ăn cam thường xuyên giúp cơ thể bổ sung đủ vitamin C để phục vụ nhu cầu sinh lý mỗi ngày. Loại vitamin này tan trong nước và không được cơ thể lưu trữ, vì vậy cần được bổ sung đều đặn.

Theo trang sức khỏe Verywell Health, cam nằm trong nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao. Ăn cam tươi giúp giữ gần như nguyên vẹn lượng vitamin C, do vitamin này dễ giảm khi tiếp xúc ánh sáng mạnh hoặc khi bị nấu chín trong thời gian dài.

