Toàn cảnh 17h: Trâu lạc trên nóc nhà đưa xuống ra sao; Lũ miền Trung hiếm gặp trong 50 năm qua, vì sao?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Trâu lạc trên nóc nhà đưa xuống ra sao; Lũ miền Trung hiếm gặp trong 50 năm qua, vì sao?

Thanh Niên
Thanh Niên
24/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 24.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Trâu lạc trên nóc nhà đưa xuống ra sao; Lũ miền Trung hiếm gặp trong 50 năm qua, vì sao?

Lũ rút ở Hòa Thịnh: Bộ đội dọn từng lớp bùn để kịp ngày học lại

Chiều 23.11, tại điểm trường thôn Phú Hữu (Trường tiểu học Hòa Thịnh), bùn đất vẫn còn ngập trên nền lớp học, sân trường... mùi ẩm nồng bốc lên từ những chồng vở ướt sũng. Giữa ngổn ngang đổ nát sau lũ là tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng bước chân, tiếng í ới gọi nhau của thầy cô và lực lượng bộ đội, mang theo niềm hy vọng về một ngày học sinh ở rốn lũ Hòa Thịnh sớm trở lại trường.

 

Nguyên nhân xảy ra mưa lũ lịch sử, hiếm gặp trong 50 năm ở miền Trung

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã có những nhận định về tính chất đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến hơn 100 người chết, mất tích, thiệt hại tài sản hơn 13.000 tỉ đồng.

Nguyên nhân xảy ra mưa lũ lịch sử, hiếm gặp trong 50 năm ở miền Trung

Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin vùng áp thấp phía đông khu vực Mindanao của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Verbana vào 2 giờ sáng nay 24.11 (giờ địa phương).

Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) trong bản tin 5 giờ sáng cùng ngày cho biết áp thấp nhiệt đới Verbana cách thành phố Surigao khoảng 330 km về phía đông.

Áp thấp nhiệt đới dự báo vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

