Toàn cảnh 17h 21/11: Lời kể người dân trong rốn lũ | Ly kỳ chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Toàn cảnh 17h ngày 21.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục chứng kiến hiện tượng mưa lớn, lũ lụt cực đoan và bất quy luật. Cường độ và tần suất mưa lớn tăng rõ rệt, vượt xa khả năng tiêu thoát của hệ thống công trình hiện hữu, đặc biệt tại các đô thị và vùng dân cư tập trung.

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), một số thực phẩm đã được nghiên cứu cho thấy có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả và bền vững, đặc biệt phù hợp cho phụ nữ sau 40 tuổi.

Chiều 20.11.2025, tại Trường ĐH Hoa Sen, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới đã vinh danh nhà trường, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững, khoa học – giáo dục – văn hóa và lĩnh vực công nghiệp sáng tạo.

