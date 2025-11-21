Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h 21/11: Lời kể người dân trong rốn lũ | Ly kỳ chuyên án ma túy xuyên quốc gia
Video Thời sự

Hân Hân - Thanh Niên
21/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 21.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vì sao mưa lũ năm 2025 khốc liệt, liên tục phá vỡ kỷ lục?

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục chứng kiến hiện tượng mưa lớn, lũ lụt cực đoan và bất quy luật. Cường độ và tần suất mưa lớn tăng rõ rệt, vượt xa khả năng tiêu thoát của hệ thống công trình hiện hữu, đặc biệt tại các đô thị và vùng dân cư tập trung.

Phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn gì để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), một số thực phẩm đã được nghiên cứu cho thấy có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả và bền vững, đặc biệt phù hợp cho phụ nữ sau 40 tuổi.

Trường ĐH Hoa Sen được Liên hiệp các hội UNESCO thế giới vinh danh về giáo dục và khoa học

Chiều 20.11.2025, tại Trường ĐH Hoa Sen, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới đã vinh danh nhà trường, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững, khoa học – giáo dục – văn hóa và lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. 

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Toàn cảnh 17h: Bà trùm sim thẻ giúp sức Shark Thủy | Ngày mai xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

