Toàn cảnh 17h: Tiếng khóc xé lòng trong cơn lũ dữ | 11 người tử vong, 4 người mất tích do lũ ở Đắk Lắk

TOÀN CẢNH 17H 20/11: Tiếng khóc xé lòng trong cơn lũ dữ | 11 người tử vong, 4 người mất tích do lũ ở Đắk Lắk

Khánh Hòa: Sạt lở khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả trong ngập lụt lịch sử

Ngày 20.11, ông Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), cho biết tại khu vực đèo Cổ Mã và phía nam đèo Cả thuộc địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tại các điểm này, một lượng lớn đất đá đã đổ xuống đường. Đặc biệt, đoạn sạt lở tại đèo Cả có đất sạt phủ kín cả mặt đường. Địa phương đã cử lực lượng tự vệ chốt chặn tại các điểm sạt lở để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông an toàn. Riêng đoạn sạt lở tại đèo Cả đã bị cấm phương tiện lưu thông qua.

Công an Gia Lai mang hơn 5.000 phần ăn đến bà con vùng lũ

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Gia Lai, lực lượng công an tỉnh không chỉ nỗ lực cứu nạn cứu hộ mà còn chủ động chăm lo từng bữa ăn cho người dân. Hơn 5.000 suất cơm đã được chuẩn bị và đưa đến tận tay bà con ở những khu vực ngập sâu, bị cô lập.

Đồng Nai: Biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ... như "đánh đố" tài xế?

Thời gian gần đây, nhiều người dân, tài xế lái xe phản ánh các biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ được đặt trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp (KCN) Đồng Xoài III (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) được cho là bất hợp lý, như muốn 'đánh đố' các tài xế, người tham gia giao thông.

