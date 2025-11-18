Toàn cảnh 17h: Bà trùm sim thẻ giúp sức Shark Thủy | Ngày mai xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

Toàn cảnh 17h ngày 18.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Đề nghị công ty nhập khẩu cung cấp hồ sơ mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 4058/QLD-MP gửi Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM), về việc cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công văn nêu, để phục vụ công tác của cơ quan chức năng đối với các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare, đề nghị công ty báo cáo việc kiểm nghiệm ở cơ quan nào và gửi các kết quả kiểm nghiệm.

Tuyến Đà Lạt - Nha Trang lưu thông thế nào khi cấm đèo Prenn, đèo Khánh Lê?

Ngày 18.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông sau khi đường đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt và đèo Khánh Lê, QL27C, nối Đà Lạt - Nha Trang bị sạt lở nghiêm trọng.

Giá rau củ tăng vọt, người dân "chóng mặt"

Giá các mặt hàng thiết yếu đặc biệt là rau củ tại các chợ dân sinh liên tục tăng cao trong nhiều tuần gần đây, khiến nhiều người lo ngại sức ép lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tiếp tục leo thang trong những tháng cuối năm.

