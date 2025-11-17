Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Nhân chứng sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê | Phá rào chắn vượt ngầm, tài xế bị cuốn trôi
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Nhân chứng sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê | Phá rào chắn vượt ngầm, tài xế bị cuốn trôi

17/11/2025 17:00 GMT+7
TT Phát triển Nội dung số
17/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 17.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 17.11: Nhân chứng sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê | Phá rào chắn vượt ngầm, tài xế bị cuốn trôi

Mưa lớn kéo dài, đèo Prenn xuất hiện vết nứt khổng lồ ăn sâu nửa mặt đường

Mưa lớn kéo dài từ ngày 16.11 đến sáng hôm nay 17.11 đã gây sụt lún đèo Prenn (Đà Lạt), cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông. quốc lộ 20 đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập sâu. 

Mưa lớn kéo dài, đèo Prenn xuất hiện vết nứt khổng lồ ăn sâu nửa mặt đường

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán

Ngày 17.11.2025, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã gây ngập sâu nhiều khu vực tại xã Ba Lòng, buộc địa phương phải huy động toàn bộ lực lượng ứng phó và tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán

Bộ Nội vụ bác thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nói, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ dự thảo nghị định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền.

Bộ Nội vụ bác thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành

XTất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

