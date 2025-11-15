Toàn cảnh 17h: TP.HCM điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường | Ukraine tấn công cảng biển Đen

Toàn cảnh 17h ngày 15.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 15/11: TP.HCM điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường | Ukraine tấn công cảng biển Đen

Rùng mình trước đoạn sụt lún trên QL 24, đoạn qua Măng Đen

Sáng 15.11, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi), cho biết tại Km 112+200 (QL24, đoạn qua xã Măng Đen), mặt đường bị trồi lên khoảng 1,2 m, kéo dài gần 95 m; kè ta luy dương bị xô đẩy mạnh. Đến tối qua 14.11, đoạn này vẫn tiếp tục sụt lún thêm.

Rùng mình trước đoạn sụt lún trên QL 24, đoạn qua Măng Đen

TP.HCM điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường, người dân chú ý kẻo bị phạt

Nhiều tuyến đường được điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.HCM điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường, người dân chú ý kẻo bị phạt

Xuyên đêm chạy đua thời gian di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro 2

Sau 22 giờ, khi lượng phương tiện giảm mạnh trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh..., hàng trăm công nhân mới bắt đầu ca làm xuyên đêm để di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến metro số 2. Đây là giai đoạn then chốt nhằm bàn giao mặt bằng cho các gói thầu chính.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đến giữa tháng 11.2025, khoảng 70% khối lượng di dời đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác này đối mặt nhiều áp lực vì phải thi công trong không gian chật hẹp, dưới lòng đất và chỉ được phép làm từ 20 giờ đến 5 giờ sáng.

Xuyên đêm chạy đua thời gian di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.