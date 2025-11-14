Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, 3 người bị vùi lấp | Vì sao TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, 3 người bị vùi lấp | Vì sao TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm?

Thanh Niên
Thanh Niên
14/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 14.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 14/11: Sạt lở ở Đà Nẵng, 3 người bị vùi lấp | Vì sao TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm

TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm, nguyên nhân do đâu?

Chiều 13.11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin nguyên nhân khiến TP.HCM lún gần 1 mét trong 35 năm (từ năm 1990) và các giải pháp ứng phó.

TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm, nguyên nhân do đâu?

Công chức, viên chức TP.HCM làm việc sáng thứ 7: chế độ, chính sách như thế nào?

Chiều 13.11.2025, tại cuộc họp báo thường kỳ về kinh tế – xã hội, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ TP.HCM), đã thông tin về dự thảo quyết định tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần tại một số sở ngành và 130 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc làm việc sáng thứ 7 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính. Bà Huệ cho biết nhiều đơn vị đã đồng thuận với chủ trương này.

Công chức, viên chức TP.HCM làm việc sáng thứ 7: chế độ, chính sách như thế nào?

Thắng cảnh thác Trị An đang "hồi sinh mạnh mẽ" nhờ thủy điện xả lũ

Cứ mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ, thì thác Trị An - một thắng cảnh trên sông Đồng Nai năm xưa - lại có dịp hồi sinh. Và con thác hồi sinh tới đâu tùy thuộc vào lượng nước xả lũ.

Thắng cảnh thác Trị An đang ‘hồi sinh mạnh mẽ’ nhờ thủy điện xả lũ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Kiểm chứng tôn bay chém đứt cây dừa | Lời chối tội của 'đinh tặc'

Toàn cảnh 17h: Kiểm chứng tôn bay chém đứt cây dừa | Lời chối tội của 'đinh tặc'

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: 'Thủ phạm' vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì | Nữ sinh 'tố' bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình

Toàn cảnh 17h: Công an đồng loạt xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa | Khởi tố vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Sạt lở ngập TP.HCM Triều cường Bbc Donald Trump làm thứ 7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận