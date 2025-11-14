Toàn cảnh 17h: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, 3 người bị vùi lấp | Vì sao TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm?

Toàn cảnh 17h ngày 14.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TP.HCM lún 1 mét trong 35 năm, nguyên nhân do đâu?

Chiều 13.11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin nguyên nhân khiến TP.HCM lún gần 1 mét trong 35 năm (từ năm 1990) và các giải pháp ứng phó.

Công chức, viên chức TP.HCM làm việc sáng thứ 7: chế độ, chính sách như thế nào?

Chiều 13.11.2025, tại cuộc họp báo thường kỳ về kinh tế – xã hội, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ TP.HCM), đã thông tin về dự thảo quyết định tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần tại một số sở ngành và 130 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc làm việc sáng thứ 7 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính. Bà Huệ cho biết nhiều đơn vị đã đồng thuận với chủ trương này.

Thắng cảnh thác Trị An đang "hồi sinh mạnh mẽ" nhờ thủy điện xả lũ

Cứ mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ, thì thác Trị An - một thắng cảnh trên sông Đồng Nai năm xưa - lại có dịp hồi sinh. Và con thác hồi sinh tới đâu tùy thuộc vào lượng nước xả lũ.

