Toàn cảnh 17h: Kiểm chứng tôn bay chém đứt cây dừa | Lời chối tội của 'đinh tặc'

Metro số 2 TP.HCM lỡ hẹn khởi công trong năm 2025

Theo kế hoạch được phê duyệt, các công việc báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) điều chỉnh; báo cáo giám sát; báo cáo cuối kỳ nghiên cứu khả thi... thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai thực hiện các công việc liên quan trong tháng 11 và tháng 12; khởi công toàn tuyến vào ngày 15.1.2026, tổ chức thi công từ ngày 16.1.2026.

Tranh cãi cây dừa bị tôn cắt làm đôi: Chủ nhà nói gì?

Những ngày qua dư luận xôn xao về cây dừa của người dân ở Đắk Lắk bị tôn cắt làm đôi do ảnh hưởng bởi luồng gió mạnh của bão Kalmaegi gây ra. Chủ nhà xác nhận có thật và nhắn nhủ gì?

Thắp ấm tình người giữa vùng sạt lở Thanh Bồng

Sau nhiều ngày mưa lớn, xã Thanh Bồng (H.Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn nhiều điểm sạt lở, chia cắt . Đoàn công tác của Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung đã vượt gần 200 km, từ TP.Đà Nẵng, vượt qua những con dốc quanh co, mang quà đến với bà con vùng sạt lở.

