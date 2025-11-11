Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Kiểm chứng tôn bay chém đứt cây dừa | Lời chối tội của 'đinh tặc'
Video Thời sự

Thanh Niên
Thanh Niên
11/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Metro số 2 TP.HCM lỡ hẹn khởi công trong năm 2025

Theo kế hoạch được phê duyệt, các công việc báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) điều chỉnh; báo cáo giám sát; báo cáo cuối kỳ nghiên cứu khả thi... thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12.

- Ảnh 1.

Hướng tuyến metro số 2 theo quy hoạch

ẢNH: MAUR

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai thực hiện các công việc liên quan trong tháng 11 và tháng 12; khởi công toàn tuyến vào ngày 15.1.2026, tổ chức thi công từ ngày 16.1.2026.

Metro số 2 TP.HCM lỡ hẹn khởi công trong năm 2025

Tranh cãi cây dừa bị tôn cắt làm đôi: Chủ nhà nói gì?

Những ngày qua dư luận xôn xao về cây dừa của người dân ở Đắk Lắk bị tôn cắt làm đôi do ảnh hưởng bởi luồng gió mạnh của bão Kalmaegi gây ra. Chủ nhà xác nhận có thật và nhắn nhủ gì?

Tranh cãi cây dừa bị tôn cắt làm đôi Chủ nhà nói gì

Thắp ấm tình người giữa vùng sạt lở Thanh Bồng

Sau nhiều ngày mưa lớn, xã Thanh Bồng (H.Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn nhiều điểm sạt lở, chia cắt . Đoàn công tác của Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung đã vượt gần 200 km, từ TP.Đà Nẵng, vượt qua những con dốc quanh co, mang quà đến với bà con vùng sạt lở.

Thắp ấm tình người giữa vùng sạt lở Thanh Bồng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

