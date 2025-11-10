Toàn cảnh 17h: Xôn xao lãnh đạo trường học lộ clip ‘thân mật’ | Chặn gạch đá phơi thóc gây TNGT

Toàn cảnh 17h ngày 10.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Không còn nhận ra Khu kinh tế Nhơn Hội sau bão số 13

Khu kinh tế Nhơn Hội tan hoang sau bão, nhà xưởng đổ nát, mái tôn bay tứ tán, doanh nghiệp lao đao tìm cách khôi phục sản xuất.

Xác minh thông tin lãnh đạo trường THPT ở Hải Hậu có hành vi thiếu chuẩn mực

Ngày 10.11, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, cho rằng một nam cán bộ lãnh đạo của Trường THPT Tô Hiến Thành (trường dân lập) có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều phụ nữ ngay trong phòng làm việc.

Một trong những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với nhiều thông tin chưa rõ thực hư ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, qua báo cáo sơ bộ của Trường THPT Tô Hiến Thành (đóng trên địa bàn thị trấn Yên Định, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ; nay thuộc xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), nhà trường khẳng định người đàn ông trong các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là hiệu trưởng, cũng không phải là cán bộ giáo viên của trường, người này cũng chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

Xôn xao video lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình thân mật với nhiều phụ nữ

Lâm Thanh Nhã: Tôi xuất phát điểm từ con số âm

Trở lại với dự án điện ảnh Cải mả quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Thạch Kim Long, Lê Huỳnh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy..., Lâm Thanh Nhã gây ấn tượng với khán giả qua hình tượng nhân vật mới, hoàn toàn trái ngược với vai diễn từng giúp anh được biết đến.

