Toàn cảnh 17h: Lại sắp có bão số 14 vào Biển Đông? | Công an điều tra vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lại sắp có bão số 14 vào Biển Đông? | Công an điều tra vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng

Thanh Niên
Thanh Niên
07/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 7.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 7.11: Lại sắp có bão số 14 vào Biển Đông? | Công an điều tra vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng

Sóng biển đánh sập hàng loạt căn nhà bên biển Đề Gi

Sáng 7.11, sau cơn bão số 13, hàng loạt nhà hàng, quán nhậu ở bãi biển Đề, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định gần như bị san bằng.

Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ vỡ, ngổn ngang. Cây cối ngã đổ, khung sắt, mái tôn bị bẻ gãy, nhà cửa tốc mái...

Rừng dương từng là điểm nhấn của bãi biển với những thân cây cổ thụ cao hàng chục mét giờ đây tan hoang trong bão. Những thân cây lớn ngã rạp, bị bão nhổ lên rồi đánh vào bờ.

Sóng biển đánh sập hàng loạt căn nhà bên biển Đề Gi

Lắp động cơ điện cho xe máy xăng ở TP.HCM: Chưa được phê duyệt

Liên quan đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe máy điện của doanh nghiệp, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, để được xem xét triển khai chính thức, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giải pháp công nghệ và phải đánh giá mức độ tác động đối với kinh tế và môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành.

Lắp động cơ điện cho xe máy xăng ở TP.HCM: Chưa được phê duyệt

Xe bánh mì của cụ bà mắc Parkinson, chỉ bán 20 ổ mỗi ngày

Tuổi già, sức yếu lại mắc bệnh Parkinson, nhưng mỗi ngày vợ chồng cụ Hồ Thị Nguyên (84 tuổi, tạm trú P.Cái Khế, TP.Cần Thơ ) vẫn phải bán bánh mì kiếm sống.

Xe bánh mì của cụ bà mắc Parkinson, chỉ bán 20 ổ mỗi ngày

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
