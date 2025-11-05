Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Bắt chồng Đoàn Di Băng vì liên quan hàng giả | Biến người tìm việc thành con nợ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bắt chồng Đoàn Di Băng vì liên quan hàng giả | Biến người tìm việc thành con nợ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 5.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 5/11: Vì sao chồng Đoàn Di Băng bị bắt | Chiêu trò biến người tìm việc thành con nợ

Đoàn Di Băng: Từ ca sĩ "chỉ hát đúng 3 show" đến danh xưng "thánh nổ" cùng loạt ồn ào gây sốc dư luận

Từng bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ - MC, Đoàn Di Băng vươn lên trở thành "nữ đại gia" với lối sống xa hoa cùng đế chế mỹ phẩm Hanayuki. Nhưng ánh hào quang từng khiến bao người ngưỡng mộ đã lụi tàn bởi hàng loạt bê bối vạ miệng, sản phẩm kém chất lượng khiến vợ chồng cô đối mặt với cơn bão chỉ trích và trừng phạt pháp lý.

Đoàn Di Băng: Từ ca sĩ đến doanh nhân nhưng liên tục vướng ồn ào!

Từ 15.12, cha mẹ bị phạt đến 10 triệu nếu ép con học quá sức

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.12.2025.

Từ 15.12, cha mẹ bị phạt đến 10 triệu nếu ép con học quá sức

Siết chặt sử dụng điện thoại ở Hà Nội: Học sinh vừa đồng tình vừa băn khoăn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường học tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động của học sinh, nhằm đảm bảo tập trung trong học tập và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Với nhiều học sinh, việc thắt chặt quản lý điện thoại trong trường là điều hợp lý, nhất là khi không ít bạn trẻ dễ bị cuốn vào các nền tảng giải trí thay vì tập trung học.

HÀ NỘI: SIẾT CHẶT QUẢN LÝ HỌC SINH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa

Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Điều tra- 'Gài bẫy' tuyển dụng | Miền trung tiếp tục lụt kinh hoàng

Toàn cảnh 17h: Sạt lở núi vùi lấp nhiều trang trại ở Hà Tĩnh | Tin khẩn bão số 13 Kalmaegi

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H chồng Đoàn Di Băng hàng giả Đoàn Di Băng Bão Kalmaegi bão số 13 lừa đảo lao động nghèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận