Toàn cảnh 17h: Bắt chồng Đoàn Di Băng vì liên quan hàng giả | Biến người tìm việc thành con nợ

Đoàn Di Băng: Từ ca sĩ "chỉ hát đúng 3 show" đến danh xưng "thánh nổ" cùng loạt ồn ào gây sốc dư luận

Từng bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ - MC, Đoàn Di Băng vươn lên trở thành "nữ đại gia" với lối sống xa hoa cùng đế chế mỹ phẩm Hanayuki. Nhưng ánh hào quang từng khiến bao người ngưỡng mộ đã lụi tàn bởi hàng loạt bê bối vạ miệng, sản phẩm kém chất lượng khiến vợ chồng cô đối mặt với cơn bão chỉ trích và trừng phạt pháp lý.

Đoàn Di Băng: Từ ca sĩ đến doanh nhân nhưng liên tục vướng ồn ào!

Từ 15.12, cha mẹ bị phạt đến 10 triệu nếu ép con học quá sức

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.12.2025.

Siết chặt sử dụng điện thoại ở Hà Nội: Học sinh vừa đồng tình vừa băn khoăn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường học tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động của học sinh, nhằm đảm bảo tập trung trong học tập và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Với nhiều học sinh, việc thắt chặt quản lý điện thoại trong trường là điều hợp lý, nhất là khi không ít bạn trẻ dễ bị cuốn vào các nền tảng giải trí thay vì tập trung học.

HÀ NỘI: SIẾT CHẶT QUẢN LÝ HỌC SINH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

