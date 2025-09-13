Ngăn chặn bạo lực gia đình từ sớm

Như Thanh Niên đã thông tin, theo quy định tại luật Phòng, chống bạo lực gia đình, "cấm tiếp xúc" là một trong 10 nhóm biện pháp để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Người có hành vi bạo lực gia đình nếu thuộc diện áp dụng biện pháp này sẽ bị cấm đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

Công an xã sẽ thực hiện giám sát người có hành vi bạo lực gia đình (ảnh minh họa) Ảnh: T.N

Tại Thông tư số 66/2025 của Bộ Công an, hiệu lực thi hành kể từ 4.9, quy định rõ ngay sau khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc, trưởng công an cấp xã phải phân công ngay người thực hiện giám sát bằng hình thức nhanh nhất, đồng thời trong thời hạn 1 giờ phải ban hành quyết định phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. Trong thời hạn 1 giờ kể từ khi có quyết định phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc, công an cấp xã triệu tập người bị giám sát, mời thành viên gia đình của người bị giám sát, mời người bị bạo lực gia đình, mời thành viên gia đình của người bị bạo lực gia đình, mời trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại nơi cư trú của người bị giám sát và người bị bạo lực gia đình, mời người giám sát để thông báo về việc thực hiện giám sát.

Trường hợp người bị giám sát không chấp hành việc nhận quyết định phân công người giám sát thì phải lập biên bản, phải có sự chứng kiến của người được phân công giám sát hoặc cha, mẹ của người bị giám sát và lưu vào hồ sơ thực hiện giám sát.

Bước tiến lớn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ quy định này vì tính nhân văn và hiệu quả trong việc bảo vệ nạn nhân. "Biện pháp cấm tiếp xúc là cực kỳ cần thiết. Nó cho thấy pháp luật đã can thiệp sâu hơn vào vấn đề bạo lực gia đình, không chỉ xử lý hậu quả mà còn tập trung ngăn chặn từ đầu. Điều này mang lại sự an toàn và niềm tin cho những người đang sống trong sợ hãi", BĐ Thanh Hoa ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Nguyễn Thảo cho rằng quy định này như một "lá chắn" bảo vệ tức thời cho những người bị bạo hành. "Trước đây, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi đã quá muộn. Giờ đây, nạn nhân có thể yêu cầu cấm tiếp xúc để thoát khỏi mối nguy hiểm cận kề", BĐ này phân tích thêm.

BĐ Thuy Pham viết: "Bạo lực gia đình thường xảy ra trong không gian riêng tư, khiến việc can thiệp từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Quy định này trao quyền cho nạn nhân, giúp họ chủ động hơn trong việc tìm kiếm sự bảo vệ từ chính quyền". "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc. Nó không chỉ bảo vệ nạn nhân mà còn là cơ hội để người gây bạo lực nhìn nhận lại hành vi của mình, từ đó thay đổi và sửa chữa. Sự can thiệp của công an sẽ làm thay đổi nhận thức của những người hàng xóm, bạn bè. Họ sẽ không còn xem bạo lực gia đình là "chuyện riêng" nữa, mà sẽ chủ động hơn trong việc tố cáo và hỗ trợ", BĐ Thanh Hoàng ý kiến.

Cần sự phối hợp đồng bộ

Mặc dù ủng hộ tuyệt đối, nhưng BĐ Hồ Linh cũng bày tỏ băn khoăn về việc triển khai trên thực tế, tính khả thi của việc giám sát, phạm vi, thời gian cấm tiếp xúc... "Việc thực thi quy định này là một bài toán khó, nhưng chúng ta không thể vì khó mà không làm. Chúng ta cần những quy định cứng rắn như thế này để bảo vệ những người yếu thế", BĐ này ý kiến thêm.

BĐ Trường Quân góp ý: "Về nguồn lực, lực lượng công an có thể áp dụng các biện pháp giám sát luân phiên, không nhất thiết phải 24/7. Họ có thể phối hợp với tổ dân phố để nắm bắt tình hình, đảm bảo lệnh cấm được tuân thủ". "Thời gian 4 ngày có thể là bước khởi đầu. Sau đó, nếu vấn đề không được giải quyết, có thể xem xét các biện pháp lâu dài hơn, như đưa ra tòa án", BĐ Văn Tuấn đề nghị.

"Công an chỉ là một phần. Cần có sự liên kết chặt chẽ với Hội Phụ nữ, cán bộ tư pháp, các tổ chức xã hội khác để tạo thành một mạng lưới hỗ trợ toàn diện. Bên cạnh đó, sự thành công của quy định này phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của cả cộng đồng. Khi mọi người cùng lên tiếng, cùng hỗ trợ, thì bạo lực gia đình sẽ không còn chỗ đứng", BĐ Ngọc Huyền nêu quan điểm.