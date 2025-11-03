Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Điều tra- 'Gài bẫy' tuyển dụng | Miền trung tiếp tục lụt kinh hoàng

Thanh Niên
Thanh Niên
03/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xe xúc đất thành "xe đưa đón": 20 giáo viên vượt mưa lũ, quay lại với học trò

Sau mưa lũ, đường sạt lở bị vùi lấp, các giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Chánh (Đà Nẵng) phải ngồi lọt thỏm trong gàu xe xúc, rồi xuống đi bộ, dìu nhau qua bùn đất để trở lại trường học.Trong tối ngày 2 đến sáng 3.11.2025, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to, đến rất to, kết hợp với việc một số thủy điện thượng nguồn trên lưu vực sông sông Vu Gia – sông Thu Bồn điều tiết xả lũ đã khiến mực nước trên các sông ở thành phố Đà Nẵng lên nhanh, nhiều nơi ngập úng trở lại, gây chia cắt.

Xe xúc đất thành 'xe đưa đón': 20 giáo viên vượt mưa lũ, quay lại với học trò

TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Sau nhiều năm là "điểm nóng" kẹt xe tại TP.HCM, tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) sắp được mở rộng lên 6 - 8 làn xe, gấp 3 - 4 lần hiện nay, mở ra hy vọng giảm bớt nỗi lo ùn tắc cho người dân thành phố.

TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh thích thú với trò chơi dân gian

Từ tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thí điểm mô hình "Giờ ra chơi không điện thoại" tại 16 trường học, nhằm khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp và tận hưởng tuổi học trò trọn vẹn hơn.

Tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Hòa, (TP.HCM), ban giám hiệu đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: banh đũa, đá banh, nhảy dây, ô ăn quan hay kéo co giữa sân trường.

Nhiều phụ huynh, giáo viên đồng tình với "Giờ ra chơi không điện thoại" và cho rằng đây là cơ hội để học sinh giảm lệ thuộc vào công nghệ, rèn luyện kỹ năng xã hội và tận hưởng tuổi học trò đúng nghĩa, khi giờ ra chơi trở lại là khoảng thời gian của tiếng cười và những trò chơi vui nhộn.

Chính sách này nhằm tạo nên một không gian học đường năng động, gắn kết và lành mạnh hơn, khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp trực tiếp và nuôi dưỡng những mối quan hệ bạn bè thật sự.

Đại diện Sở Giáo dục cho biết đây là bước thử nghiệm đầu tiên, dự kiến sẽ mở rộng trên toàn thành phố từ tháng 1.2026 nếu đạt hiệu quả tích cực.

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh thích thú trở lại với trò chơi dân gian

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa

Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ thả con ruột xuống giếng | Thoát chết gang tấc ngay cạnh đồi sạt lở

Toàn cảnh 17h: Cận cảnh sạt lở trên đèo D’Ran | Phong tỏa đường có nhiều tiệm vàng ở Thanh Hóa

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H mưa lũ miền Trung Ngập lụt mưa lớn lừa đảo bán hàng Lừa đảo tuyển dụng trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận