Toàn cảnh 17h: Điều tra- 'Gài bẫy' tuyển dụng | Miền trung tiếp tục lụt kinh hoàng

Xe xúc đất thành "xe đưa đón": 20 giáo viên vượt mưa lũ, quay lại với học trò

Sau mưa lũ, đường sạt lở bị vùi lấp, các giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Chánh (Đà Nẵng) phải ngồi lọt thỏm trong gàu xe xúc, rồi xuống đi bộ, dìu nhau qua bùn đất để trở lại trường học.Trong tối ngày 2 đến sáng 3.11.2025, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to, đến rất to, kết hợp với việc một số thủy điện thượng nguồn trên lưu vực sông sông Vu Gia – sông Thu Bồn điều tiết xả lũ đã khiến mực nước trên các sông ở thành phố Đà Nẵng lên nhanh, nhiều nơi ngập úng trở lại, gây chia cắt.

TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Sau nhiều năm là "điểm nóng" kẹt xe tại TP.HCM, tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) sắp được mở rộng lên 6 - 8 làn xe, gấp 3 - 4 lần hiện nay, mở ra hy vọng giảm bớt nỗi lo ùn tắc cho người dân thành phố.

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh thích thú với trò chơi dân gian

Từ tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thí điểm mô hình "Giờ ra chơi không điện thoại" tại 16 trường học, nhằm khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp và tận hưởng tuổi học trò trọn vẹn hơn.

Tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Hòa, (TP.HCM), ban giám hiệu đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: banh đũa, đá banh, nhảy dây, ô ăn quan hay kéo co giữa sân trường.

Nhiều phụ huynh, giáo viên đồng tình với "Giờ ra chơi không điện thoại" và cho rằng đây là cơ hội để học sinh giảm lệ thuộc vào công nghệ, rèn luyện kỹ năng xã hội và tận hưởng tuổi học trò đúng nghĩa, khi giờ ra chơi trở lại là khoảng thời gian của tiếng cười và những trò chơi vui nhộn.

Chính sách này nhằm tạo nên một không gian học đường năng động, gắn kết và lành mạnh hơn, khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp trực tiếp và nuôi dưỡng những mối quan hệ bạn bè thật sự.

Đại diện Sở Giáo dục cho biết đây là bước thử nghiệm đầu tiên, dự kiến sẽ mở rộng trên toàn thành phố từ tháng 1.2026 nếu đạt hiệu quả tích cực.

