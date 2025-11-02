Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
02/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 2.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Tang thương sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng | Bão số 13 đe dọa Đà Nẵng - Khánh Hòa

Đà Nẵng: Nước sông dâng trở lại do mưa lớn cùng với loạt thủy điện xả lũ

Sáng 2.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to.

Mưa lớn cùng với một số thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du để đón đợt mưa lũ mới khiến nước trên các con sông dâng cao, gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Từ ngày 1.11 đến sáng nay 2.11, khu vực cầu Ba Khe ở xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - nay là xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) nước sông dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đà Nẵng: Nước sông dâng trở lại do mưa lớn cùng với loạt thủy điện xả lũ

Hành trình 2 giờ vượt đường rừng núi sạt lở khiêng sản phụ đi sinh

Công an xã Trà Giáp (TP.Đà Nẵng) khiêng bộ sản phụ có tiền sử sinh mổ 3 lần, 'dọa' sinh non vượt nhiều điểm sạt lở đến bệnh viện. 

Hành trình 2 giờ vượt đường rừng núi sạt lở khiêng sản phụ đi sinh

Người dân TP.HCM được hướng dẫn thoát nạn khi cháy giữa khu đông dân cư

Sáng 1.11, UBND phường Xuân Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM thực tập chữa cháy khu dân cư.

Người dân TP.HCM được hướng dẫn thoát nạn khi cháy giữa khu đông dân cư

TP.HCM - Hành trình hiện thực hóa giấc mơ đô thị sáng tạo toàn cầu

Giữa nhịp sống vội vã của thành phố năng động nhất cả nước, mỗi ngày có hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp được ấp ủ, hàng chục dự án mới hình thành. Khát vọng vươn ra thế giới chưa bao giờ rõ nét như lúc này: TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất toàn cầu.

TP.HCM - Hành trình hiện thực hóa giấc mơ đô thị sáng tạo toàn cầu

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

