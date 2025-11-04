Toàn cảnh 17h: Sạt lở núi vùi lấp nhiều trang trại ở Hà Tĩnh | Tin khẩn bão số 13 Kalmaegi

Toàn cảnh 17h ngày 4.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Ngày 4.11, thông tin từ Đồn biên phòng Roòn (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển do sóng đánh chìm thuyền thúng.

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng nay (4.11), đơn vị nhận được thông tin của người dân về việc ông P.H.Q (56 tuổi, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hoà Trạch, Quảng Trị), điều khiển thuyền thúng trên đường đi vào cửa Roòn, cách cửa khoảng 70 m thì bị sóng đánh chìm và mất tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 8 chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm.

Giữa đêm mưa ở TP.Đà Nẵng, nước lũ lại dâng, những đoàn viên, thanh niên xã Bà Nà vẫn đội mưa bốc hàng cứu trợ cùng Báo Thanh Niên để kịp chuyển đến vùng lũ. Nhà của mình còn ngập, nhưng với các bạn trẻ này, họ lại đang mong 'hàng tới tay bà con sớm hơn'.

Liên quan thông tin về các "sai phạm" tại Dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông (P.Đồng Thuận, Quảng Trị), Tập đoàn Sơn Hải đã có thông tin phản hồi chính thức.

