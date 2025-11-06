Toàn cảnh 17h ngày 6.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Bão Kalmaegi cấp 15 áp sát đất liền | Triều cường ở TP.HCM sẽ vượt lịch sử?

Quảng Ngãi hối hả phòng tránh trước khi bão số bão Kalmaegi đổ bộ

Khi nghe tin bão Kalmaegi (bão số 13) được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi, nhiều hộ dân xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) đã khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa.

Quảng Ngãi hối hả phòng tránh trước khi bão số bão Kalmaegi đổ bộ

Bà cụ 75 tuổi đến nơi tránh bão Kalmaegi an toàn: "Tôi rất cảm ơn các chú"

Ngay trước giờ bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, những hộp cơm nóng được chuyền tay nhau vào ngày 6.11.2025.

Có nhà ở sát biển, bà Nguyễn Thị Nhị (75 tuổi) cho biết, trước đó nước đã leo lên cận bờ. Trước đó, vào chiều 5.11, địa phương đã đến hỗ trợ xe chở bà di dời đến nơi an toàn. Ở tại nơi tránh bão, bà yên tâm khi cơm nước được lo đầy đủ.

Bà cụ 75 tuổi đến nơi tránh bão Kalmaegi an toàn: "Tôi rất cảm ơn các chú"





Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm trong ngày 6 và 7.11. Đỉnh triều đợt này có khả năng cao hơn so với kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch vừa qua.

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11





Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.