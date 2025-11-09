Toàn cảnh 17h: Toàn cảnh vụ 3 ngư dân mất tích ở Lý Sơn | Hậu quả khôn lường của web phim lậu

Toàn cảnh 17h ngày 9.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nhìn lại kỳ tích 3 ngư dân sống sót sau 48 giờ mất tích ở Lý Sơn

3 ngư dân Lý Sơn mất tích suốt 48 giờ giữa tâm bão Kalmaegi đã trở về trong niềm vui vỡ òa của cả đảo. Họ sống sót nhờ ý chí phi thường và kinh nghiệm của người miền biển, khi đã nhai cá sống, hứng mưa để cầm hơi giữa trùng khơi dữ dội.

Nồi bún mọc của người mẹ “nối nghiệp con gái”

Giữa dòng người tấp nập của TP.HCM, vẫn có một góc nhỏ ấm áp nơi cụ Lý Ba, hơn 80 tuổi, đều đặn dọn hàng từ 3 giờ sáng để nấu bún mọc. Người dân quanh khu ngã ba Đội Cung (quận 11 cũ) gọi cụ bằng cái tên thân thương: A Pò. Cụ bảo, ở tuổi này, lao động không chỉ để kiếm sống mà còn để thấy mình còn khỏe, còn được trò chuyện và kết nối với mọi người.

Quán bún của cụ nhỏ thôi, không bảng hiệu, chỉ có vài bộ bàn ghế nhưng luôn sạch sẽ, tươm tất. Cụ kỹ lưỡng từ việc rửa rau, hầm nước cho đến từng tô bún. "Nấu hàng ăn phải kỹ, nước đầu nấu xong là bỏ, để nước lèo trong, ăn mới ngon", cụ nói, nụ cười hiền hậu.

Ít ai biết, quán bún này vốn là của con gái cụ – người đã mất cách đây vài năm. Sau biến cố ấy, cụ tiếp quản lại nồi bún, coi đó như cách giữ kỷ niệm, nối tiếp tình thương và cũng là nguồn vui sống mỗi ngày. Hàng xóm thương cụ, ai rảnh thì ghé giúp một tay: người bưng chén, người rửa rau. Cụ cười bảo, "có việc làm là thấy vui, thấy khỏe rồi".

Với cụ Lý Ba, tuổi già không đồng nghĩa với dừng lại. Nồi bún mọc vẫn đỏ lửa mỗi sáng, như ngọn lửa nhỏ ấm áp giữa lòng thành phố, nhắc nhở rằng cô đơn không phải là cô độc – mà là khi con người biết cách tự sưởi ấm đời mình bằng lao động và niềm vui giản dị.

Vì sao giới trẻ tìm đến AI, chatbox để "chữa lành"?

"Chữa lành" – từ khóa từng mang nhiều ý nghĩa tích cực – nay đã trở thành cụm từ phổ biến, thậm chí bị "trào lưu hóa" trong đời sống giới trẻ. Giữa muôn vàn cách để tìm lại cân bằng tinh thần, nhiều bạn trẻ lựa chọn những công cụ mới mẻ như trí tuệ nhân tạo (AI) hay các ứng dụng chatbox như một hình thức chữa lành.

Chương trình Ngày hội an lạc - Healing day đã thu hút gần 400 người đăng ký tham dự và hơn 100 tình nguyện viên tích cực đóng góp trên khắp cả nước.

Với mong muốn mang đến không gian hỗ trợ tâm lý miễn phí và an toàn cho giới trẻ Việt Nam, cũng như cách nhìn nhận đúng về "chữa lành", ngày 8.11.2025, sau ba kỳ tổ chức thành công tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, chương trình Ngày Hội An Lạc - Healing Day trở lại TP.HCM với kỳ 4.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h