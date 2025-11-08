Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cựu sinh viên AIT toàn cầu với trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên thông minh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/11/2025 17:34 GMT+7

Diễn đàn hội tụ các tinh hoa của mạng lưới cựu sinh viên AIT toàn cầu, cùng bàn việc thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và đổi mới sáng tạo, trong kỷ nguyên công nghiệp thông minh đang phát triển từng ngày.

Chiều 8.11 tại TP.HCM, Cộng đồng cựu sinh viên Viện công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITAA–VN) phối hợp cùng Trung tâm Viện công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITCV) đã tổ chức hội nghị Ban điều hành AITAA lần thứ 54 và hội thảo quốc tế 2025 với chủ đề: AIT kết nối - Trí tuệ thật, tự động hóa thật, tác động thật.

Diễn đàn thu hút hơn 30 đoàn đại biểu trong và ngoài nước tham dự, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt là cựu sinh viên AIT và những người trẻ đến từ hơn 20 quốc gia.

Viện công nghệ châu Á (AIT) là tổ chức giáo dục quốc tế với hơn 27.000 cựu sinh viên từ 100 quốc gia. Tại Việt Nam, AIT có hơn 4.400 cựu sinh viên – lớn thứ hai trong mạng lưới toàn cầu. AITAA-VN hoạt động với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ phát triển chuyên môn và đóng góp cho cộng đồng.

Cựu sinh viên AIT toàn cầu với trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên thông minh - Ảnh 1.

Tham luận của các đại biểu giúp những người trẻ hiểu biết thêm thêm về trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số

Hội thảo tập trung thảo luận các chủ đề then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ thông minh và các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), là dịp để những người trẻ cùng các chuyên gia hàng đầu khu vực chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác.

Các đề tài chuyên sâu đáng chú ý tại hội thảo gồm: Khi AI thống trị thế giới, con người sẽ sống thế nào? do GS.TS Worsak Kanok Nukulchai, cựu Chủ tịch AIT, trình bày; Triển khai AI – bắt đầu và thành công như thế nào? do tiến sĩ Lê Nhân Tâm, Giám đốc AI & Data Science trình bày và đàm luận về tương lai hợp tác: Mạng lưới thanh niên am hiểu AI có thể thúc đẩy phát triển bền vững của ASEAN như thế nào?.  

Sự kiện còn có sự đồng hành của các diễn giả uy tín như PGS.TS Lê Hoài Quốc, GS.TS Huỳnh Ngọc Phiên và GS.TS Nguyễn Quân.

