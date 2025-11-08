Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Thoát chết thần kỳ trong chiếc ô tô bẹp dúm | Con đà điểu chạy rong ở TP.HCM đã chết
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Thoát chết thần kỳ trong chiếc ô tô bẹp dúm | Con đà điểu chạy rong ở TP.HCM đã chết

Thanh Niên
Thanh Niên
08/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 8.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Thoát chết thần kỳ trong chiếc ô tô bẹp dúm | Con đà điểu chạy rong ở TP.HCM đã chết

Gia Lai tan hoang sau bão số 13: Tất bật khắc phục hậu quả

Một ngày sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, hàng chục ngàn hộ dân tại Gia Lai vẫn đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Nhiều ngôi nhà bị sập, mái tôn bay sạch, tài sản bị cuốn trôi. Người dân vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận cuồng phong kinh hoàng vừa quét qua.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 Tất bật khắc phục hậu quả

Cận cảnh cứu vớt 1 trong 3 người mất tích ở Lý Sơn

Sau hơn 2 ngày mất tích, trưa 8.11, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được ông Phan Duy Quang – một trong ba người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Nạn nhân được phát hiện trôi dạt cách đảo khoảng 60 hải lý, sức khỏe yếu nhưng tinh thần ổn định.

Cận cảnh cứu vớt 1 trong 3 người mất tích ở Lý Sơn

TP.HCM: Tháo dỡ sân tennis, mở rộng công viên cho người dân

Từng là sân tennis bị rào kín suốt nhiều năm, nay công viên ở phường Bình Tân, TP.HCM đã được trả lại đúng chức năng là nơi sinh hoạt công cộng. Việc tháo dỡ 4 sân tennis với tổng diện tích gần 2.800 m² không chỉ mang đến không gian vui chơi, tập luyện cho người dân, mà còn nhận được sự đồng tình, phấn khởi từ người dân địa phương.

TP.HCM: Tháo dỡ sân tennis, mở rộng công viên cho người dân

Độc đáo chợ cỏ Ô Lâm, nơi nuôi sống hàng trăm hộ dân vùng Bảy Núi

Hơn nửa thế kỷ tồn tại, chợ cỏ Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang - trước đây là xã Ô Lâm, H.Tri Tôn, An Giang) đã trở thành điểm giao thương đặc biệt của đồng bào Khmer, nơi những bó cỏ dại trở thành "nồi cơm" cho hàng trăm gia đình.

Độc đáo chợ cỏ Ô Lâm, nơi nuôi sống hàng trăm hộ dân vùng Bảy Núi

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

