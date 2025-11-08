Toàn cảnh 17h: Thoát chết thần kỳ trong chiếc ô tô bẹp dúm | Con đà điểu chạy rong ở TP.HCM đã chết

Toàn cảnh 17h ngày 8.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Gia Lai tan hoang sau bão số 13: Tất bật khắc phục hậu quả

Một ngày sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, hàng chục ngàn hộ dân tại Gia Lai vẫn đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Nhiều ngôi nhà bị sập, mái tôn bay sạch, tài sản bị cuốn trôi. Người dân vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận cuồng phong kinh hoàng vừa quét qua.

Sau hơn 2 ngày mất tích, trưa 8.11, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được ông Phan Duy Quang – một trong ba người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Nạn nhân được phát hiện trôi dạt cách đảo khoảng 60 hải lý, sức khỏe yếu nhưng tinh thần ổn định.

Từng là sân tennis bị rào kín suốt nhiều năm, nay công viên ở phường Bình Tân, TP.HCM đã được trả lại đúng chức năng là nơi sinh hoạt công cộng. Việc tháo dỡ 4 sân tennis với tổng diện tích gần 2.800 m² không chỉ mang đến không gian vui chơi, tập luyện cho người dân, mà còn nhận được sự đồng tình, phấn khởi từ người dân địa phương.

Hơn nửa thế kỷ tồn tại, chợ cỏ Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang - trước đây là xã Ô Lâm, H.Tri Tôn, An Giang) đã trở thành điểm giao thương đặc biệt của đồng bào Khmer, nơi những bó cỏ dại trở thành "nồi cơm" cho hàng trăm gia đình.

