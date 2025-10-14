Phương án phân 6 vùng kinh tế - xã hội mới sau sáp nhập tỉnh, thành

Sáng 14.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp 10 sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quang Phương trình bày tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia ẢNH: GIA HÂN

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ đề xuất phân cả nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội.

Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía bắc gồm 9 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Vùng Bắc Trung bộ gồm 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.

Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Vùng Đông Nam bộ gồm 3 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

So với phân vùng kinh tế - xã hội trước đó, vùng Bắc Trung bộ được tách khỏi vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung thành một vùng riêng. Khu vực duyên hải miền Trung được ghép với vùng Tây nguyên để thành vùng mới là vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên.

Tỉnh Bắc Giang (cũ) sau khi sáp nhập với Bắc Ninh được đưa từ vùng trung du và miền núi phía bắc về vùng đồng bằng sông Hồng thay Vĩnh Phúc (cũ) sau khi sáp nhập với Hòa Bình, Phú Thọ được đưa về vùng trung du và miền núi phía bắc thay vì vùng đồng bằng sông Hồng...

Cùng đó, Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh, mở rộng phạm vi của 4 vùng động lực quốc gia, bao gồm: vùng động lực phía bắc, vùng động lực phía nam, vùng động lực miền Trung, vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long ra khu vực phụ cận, là các địa bàn có mạng lưới kết cấu hạ tầng đã và đang được đầu tư, bố trí các khu, cụm công nghiệp, các đô thị, khu đô thị...

Hình thành vùng động lực Bắc Trung bộ bao gồm các địa bàn dọc theo đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, quốc lộ 1 và đường ven biển, gắn với các đô thị trung tâm tỉnh, đô thị du lịch ven biển và các khu kinh tế ven biển là các trung tâm công nghiệp của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đánh giá tác động, ảnh hưởng của phân vùng kinh tế - xã hội mới

Tại báo cáo thẩm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Nguyễn Minh Sơn cho hay, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc phân vùng kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng là 6 vùng. Tuy nhiên, kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số.

Trong đó, vùng Bắc Trung bộ và vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên là 2 vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ việc thay đổi phân vùng này sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng. Đồng thời, đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng, nhất là sự liên kết giữa khu vực miền biển và khu vùng miền núi.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Nguyễn Minh Sơn trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tác động của việc tách tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) ra khỏi vùng đồng bằng sông Hồng và tách tỉnh Bắc Giang (cũ) ra khỏi vùng trung du và miền núi phía bắc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính kết nối giữa vùng đồng bằng sông Hồng với vùng trung du và miền núi phía bắc.

Giải trình thêm, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, về phân vùng kinh tế - xã hội vẫn giữ 6 vùng như hiện tại nhưng nội hàm của từng vùng thì có sự thay đổi. Trong đó, vùng Bắc Trung bộ và vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên là 2 vùng mới, hình thành trên cơ sở thiết kế lại vùng miền Trung cũ kết hợp với khu vực Tây nguyên. Hiện tại, Bộ Tài chính đã lập và phê duyệt quy hoạch vùng mới của 2 vùng này.

Với băn khoăn một số tỉnh trước nằm trong vùng động lực nhưng nay lại chuyển sang vùng khác như Vĩnh Phúc (cũ), ông Phương giải thích, Vĩnh Phúc được sáp nhập với Hòa Bình và Phú Thọ. Hòa Bình và Phú Thọ lại thuộc vùng khu vực miền núi phía bắc. Sau khi Vĩnh Phúc nhập với tỉnh này thì lại được coi là tỉnh miền núi phía bắc.

Để xử lý vấn đề này, ông Phương cho biết, quy hoạch tổng thể quốc gia cũng điều chỉnh lại vùng động lực phía bắc theo hướng có sự giao thoa chồng sang bên các vùng kinh tế một chút đối với các địa phương giáp ranh và có động lực.

"Như vậy, với Bắc Ninh, Vĩnh Phúc (cũ) và một số tỉnh mới của đồng bằng sông Hồng sẽ được đưa vào vùng động lực của khu vực phía bắc để tạo thành động lực mới, cực tăng trưởng mới", ông Phương cho biết.