Toàn cảnh 17h: Công an đồng loạt xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa | Khởi tố vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai

Ngày 12.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa có khuyến cáo người dân về chấp hành đúng quy định pháp luật khi mua, bán xe hay chuyển quyền sở hữu xe. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các trường hợp bán xe chưa làm thủ tục thu hồi.

Bán xe chưa làm thủ tục thu hồi bị phạt 6 triệu: CSGT chỉ cách xử lý

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hành trình tìm lại sự vững vàng cho người cao tuổi được tiếp cận một cách khác biệt: Đa chuyên khoa và toàn diện. Mục tiêu không chỉ là điều trị triệu chứng, mà còn tìm nguyên nhân gốc rễ, hạn chế biến chứng và ngăn ngừa tái phát.

Chóng mặt ở người cao tuổi thường phức tạp, có thể do nhiều nguyên nhân phối hợp như: rối loạn tiền đình, đột quỵ, bệnh lý tim mạch (tụt huyết áp tư thế, rối loạn nhịp tim), tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson. Vì vậy, quy trình thăm khám cần toàn diện và cá thể hóa.

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Chỉ cần lướt vài vòng trên TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn clip ghi hàng xôi lá sen bắt mắt, cảnh nhiều người chờ mua xôi hay mang đến cà phê bệt để thưởng thức.

Dù ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ vẫn tìm được hương vị quen thuộc của miền Bắc qua món xôi xéo, xôi cốm gói lá sen.

Trong đó, quán xôi lá sen Cô Thanh trên đường Ngô Thị Thu Minh - gần chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đang trở thành điểm đến "hot" trên TikTok, với loạt video review và lượng khách ngày càng đông nhờ hương vị xôi Hà Nội cùng mùi thơm đặc trưng của lá sen.

Mê mẩn hàng xôi lá sen ‘hot’ TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

