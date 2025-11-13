Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Công an đồng loạt xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa | Khởi tố vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai

Thanh Niên
Thanh Niên
13/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 13.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:


Bán xe chưa làm thủ tục thu hồi bị phạt 6 triệu: CSGT chỉ cách xử lý

Ngày 12.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa có khuyến cáo người dân về chấp hành đúng quy định pháp luật khi mua, bán xe hay chuyển quyền sở hữu xe. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các trường hợp bán xe chưa làm thủ tục thu hồi.

Bán xe chưa làm thủ tục thu hồi bị phạt 6 triệu: CSGT chỉ cách xử lý

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hành trình tìm lại sự vững vàng cho người cao tuổi được tiếp cận một cách khác biệt: Đa chuyên khoa và toàn diện. Mục tiêu không chỉ là điều trị triệu chứng, mà còn tìm nguyên nhân gốc rễ, hạn chế biến chứng và ngăn ngừa tái phát.

Chóng mặt ở người cao tuổi thường phức tạp, có thể do nhiều nguyên nhân phối hợp như: rối loạn tiền đình, đột quỵ, bệnh lý tim mạch (tụt huyết áp tư thế, rối loạn nhịp tim), tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson. Vì vậy, quy trình thăm khám cần toàn diện và cá thể hóa.

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Mê mẩn hàng xôi lá sen "hot" TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Chỉ cần lướt vài vòng trên TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn clip ghi hàng xôi lá sen bắt mắt, cảnh nhiều người chờ mua xôi hay mang đến cà phê bệt để thưởng thức.

Dù ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ vẫn tìm được hương vị quen thuộc của miền Bắc qua món xôi xéo, xôi cốm gói lá sen.

Trong đó, quán xôi lá sen Cô Thanh trên đường Ngô Thị Thu Minh - gần chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đang trở thành điểm đến "hot" trên TikTok, với loạt video review và lượng khách ngày càng đông nhờ hương vị xôi Hà Nội cùng mùi thơm đặc trưng của lá sen.

Mê mẩn hàng xôi lá sen ‘hot’ TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: 'Thủ phạm' vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì | Nữ sinh 'tố' bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình

Toàn cảnh 17h: 'Thủ phạm' vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì | Nữ sinh 'tố' bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Kiểm chứng tôn bay chém đứt cây dừa | Lời chối tội của 'đinh tặc'

Toàn cảnh 17h: Xôn xao lãnh đạo trường học lộ clip ‘thân mật’ | Chặn gạch đá phơi thóc gây TNGT

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Thẩm mỹ viện Mailisa vỡ hồ chứa đường Lương Ngọc Quyến xuống cấp diễn xiếc khi lái xe nồng độ cồn bán xe chóng mặt người cao tuổi lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận