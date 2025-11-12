Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: 'Thủ phạm' vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì | Nữ sinh 'tố' bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: 'Thủ phạm' vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì | Nữ sinh 'tố' bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình

Thanh Niên
Thanh Niên
12/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 12/11: “Thủ phạm” vụ ngộ độc sau ăn bánh mì | Nữ sinh “tố” bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình

Thời tiết TP.HCM mưa lớn sáng nay có gì bất thường?

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, nguyên nhân mưa lớn sáng 12.11 ở TP.HCM là do hội tụ gió trên khu vực Nam bộ hoạt động tốt.

"Thời tiết TP.HCM có mưa lớn và buổi sáng không có gì đặc biệt, cũng không có gì bất thường. Khi có hội tụ ngay trên khu vực Nam bộ thì mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày. Đây là đặc điểm của vùng hội tụ gió, hội tụ ẩm", ông Quyết khẳng định.

TP.HCM mưa giông ầm ầm lúc sáng sớm có gì bất thường?

Hành khách mang vàng qua sân bay được không?

Theo quy định, nếu người dân bay nội địa thì không cấm mang vàng. Còn mang vàng qua sân bay trong các chuyến bay quốc tế sẽ bị giới hạn và phải tuân thủ các điều kiện về khối lượng cũng như loại vàng khi xuất, nhập cảnh. 

Hành khách mang vàng qua sân bay được không?

Đã xác định "thủ phạm" khiến hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, tính đến 9 giờ ngày 12.11, đã có 304 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó 60 người vẫn đang điều trị nội trú nhưng đều ổn định. Tác nhân gây ngộ độc được xác định do vi khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Vụ hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Đã xác định nguyên nhân

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

