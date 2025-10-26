Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Điển hình tiên tiến tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8

N.P
N.P
26/10/2025 19:48 GMT+7

Ngày 26.10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ 8 (2025-2030) với chủ đề 'Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2020-2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Điển hình tiên tiến tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8 - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, đại diện một trong những tập thể điển hình tiên tiến, đã trình bày tham luận

Ảnh: BVCC

Tại đại hội, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đại diện một trong những tập thể điển hình tiên tiến, đã trình bày tham luận với chủ đề: "Từ tiên phong đến dẫn đầu: Hành trình phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM".

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2024, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị y tế hàng đầu cả nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo, và nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện triển khai hiệu quả mô hình bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh không dùng tiền mặt, quản lý thông tin người bệnh bằng mã QR, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân. Đồng thời, Bệnh viện áp dụng nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như phẫu thuật nội soi tiên tiến, can thiệp và điều trị nhiều bệnh lý phức tạp, giúp giảm thời gian nằm viện, chi phí và rủi ro cho người bệnh.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Điển hình tiên tiến tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8 - Ảnh 2.

Khoa Khám bệnh và Cơ sở 2 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3

BVCC

Bệnh viện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, cải tiến chất lượng và đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, hội nhập, là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Nhân dịp này, Khoa Khám bệnh và Cơ sở 2 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, cùng với đó, Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đó là những phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, đóng góp xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và phục vụ cộng đồng.

