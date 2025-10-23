Chanh xanh hay chanh vàng: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Sự khác biệt giữa chanh vàng và chanh xanh không chỉ nằm ở màu sắc hay hương vị mà còn ở thành phần dinh dưỡng và công dụng đối với sức khỏe, theo trang Real Simple.

Bà Michelle Losh, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết chanh vàng và chanh xanh có giá trị dinh dưỡng tương đồng. Tuy nhiên, thay vì so sánh loại nào tốt hơn, người tiêu dùng nên xác định loại chanh nào phù hợp hơn với nhu cầu sức khỏe của mình.

Chanh vàng chứa lượng vitamin C cao hơn chanh xanh Ảnh: AI

Chanh vàng giàu vitamin C và khoáng chất

Bà Janelle Bober, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết trong 100 gram chanh vàng chứa lượng vitamin C cao hơn chanh xanh.

Ngoài ra, chanh vàng còn có thêm folate, kali và vitamin B6. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, hỗ trợ trao đổi chất và duy trì sức khỏe tim mạch.

Chanh vàng còn chứa nhiều axit citric, giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Axit citric hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn qua đường tiết niệu, đồng thời giảm kết tinh canxi trong thận.

Chanh xanh giàu flavonoid, hỗ trợ tim mạch

Chanh xanh có kích thước nhỏ hơn nhưng chua hơn chanh vàng. Một quả chanh xanh trung bình, nặng khoảng 60 gram, cung cấp khoảng 20 đến 25 mg vitamin C cùng lượng lớn flavonoid.

Đối với người cần kiểm soát huyết áp, nước chanh xanh là lựa chọn phù hợp.

Chanh xanh cũng có hàm lượng axit citric cao hơn chanh vàng. Vì thế, chúng phù hợp với người đang muốn phòng ngừa sỏi thận hoặc hỗ trợ quá trình thải độc cho cơ thể.

Ngoài ra, axit citric trong chanh xanh còn giúp cải thiện tiêu hóa, kích thích tiết dịch vị và tăng hấp thu dinh dưỡng.

Cách chọn chanh phù hợp

Mỗi loại chanh đều có giá trị riêng và nên được sử dụng tùy theo mục đích. Nước chanh vàng có thể tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung nước hằng ngày. Một ly nước chanh vàng khoảng 200 ml giúp kích thích tiêu hóa, cung cấp vitamin C và hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Trong khi đó, chanh xanh thích hợp cho các món ăn. Vị chua đậm và thơm của chanh xanh giúp thịt thấm gia vị nhanh hơn và giảm cảm giác ngấy. Người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc chức năng thận có thể thêm chanh xanh vào khẩu phần hằng ngày để tăng hiệu quả thải độc và giảm nguy cơ sỏi thận.

Đối với sức khỏe làn da, chanh vàng được đánh giá cao hơn nhờ lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C giúp tăng sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi da và làm mờ các dấu hiệu lão hóa.