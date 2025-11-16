Toàn cảnh 17h: Quân đội đưa chó nghiệp vụ tìm người mất tích | Pháo điện tử Nhật Bản mạnh như thế nào?

Toàn cảnh 17h ngày 16.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nguy cơ sạt lở rất cao bên bờ rạch Giồng Ông Tố

Khu vực 200 mét ven bờ rạch Giồng Ông Tố được cảnh báo là vùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhiều người dân lo lắng khi sinh sống ở đây.

Cháy lớn kho phế liệu 300m² ở An Giang, hơn 3 giờ chữa cháy vất vả

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại kho phế liệu có diện tích khoảng 300m² ở xã Hòn Đất, tỉnh An Giang vào tối 15.11 tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực trong nhiều giờ liền.

Kỳ tích y khoa ở miền Tây: Lần đầu ghép tạng từ người chết não

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện tuyến trung ương thực hiện thành công ca hiến - lấy - ghép tạng đầu tiên từ người chết não tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của y tế miền Tây, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.

