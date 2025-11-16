Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Quân đội đưa chó nghiệp vụ tìm người mất tích | Pháo điện tử Nhật Bản mạnh như thế nào?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Quân đội đưa chó nghiệp vụ tìm người mất tích | Pháo điện tử Nhật Bản mạnh như thế nào?

Thanh Niên
Thanh Niên
16/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 16.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 16/11: Chó nghiệp vụ quân đội tìm nạn nhân sạt lở | Sức mạnh của pháo điện tử Nhật Bản

Nguy cơ sạt lở rất cao bên bờ rạch Giồng Ông Tố

Khu vực 200 mét ven bờ rạch Giồng Ông Tố được cảnh báo là vùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhiều người dân lo lắng khi sinh sống ở đây. 

Nguy cơ sạt lở rất cao bên bờ rạch Giồng Ông Tố

Cháy lớn kho phế liệu 300m² ở An Giang, hơn 3 giờ chữa cháy vất vả

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại kho phế liệu có diện tích khoảng 300m² ở xã Hòn Đất, tỉnh An Giang vào tối 15.11 tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực trong nhiều giờ liền.

Cháy lớn kho phế liệu 300m² ở An Giang, hơn 3 giờ chữa cháy vất vả

Kỳ tích y khoa ở miền Tây: Lần đầu ghép tạng từ người chết não

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện tuyến trung ương thực hiện thành công ca hiến - lấy - ghép tạng đầu tiên từ người chết não tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của y tế miền Tây, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Kỳ tích y khoa ở miền Tây Lần đầu ghép tạng từ người chết não

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Rạch Giồng Ông Tố sạt lở Đà Nẵng chó nghiệp vụ Triều cường cháy kho phế liệu UEF ghép tạng hiến tạng Tehran pháo điện từ Nhật Bản
