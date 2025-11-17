Bộ Y tế rà soát hồ sơ mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Mỹ phẩm của Mailisa công bố tại Cục Quản lý dược

Liên quan đến mỹ phẩm phẩm Doctor Magic, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Cục Quản lý dược cho hay, đã cấp 81 phiếu công bố còn hiệu lực cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skicare của hệ sinh thái Mailisa.

Cục Quản lý dược cũng đang tiếp tục rà soát một số nội dung khác liên quan đến các sản phẩm này, bao gồm các chỉ số về chất lượng.

Mỹ phẩm Doctor Magic do Mailisa kinh doanh được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo quy định hiện hành, mỹ phẩm phải được công bố trước khi đưa ra thị trường để kinh doanh, được quản lý chất lượng theo phương thức hậu kiểm. Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Cục Quản lý dược quản lý, tiếp nhận phiếu công bố.

Hàng năm, Cục Quản lý dược đều triển khai hoặc phối hợp cơ quan chức năng, các địa phương để hậu kiểm mỹ phẩm. Tuy nhiên, với mỹ phẩm Doctor Magic do Mailisa kinh doanh, hiện Cục Quản lý dược chưa có thông tin chính thức về việc hậu kiểm.

Doanh nghiệp có sản phẩm mỹ phẩm cần nộp "phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm" về Cục Quản lý dược để được cấp số tiếp nhận. Hồ sơ gồm phiếu công bố, giấy ủy quyền (đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm trong nước không do cùng một đơn vị sản xuất) và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm nhập khẩu.

Với mỹ phẩm Doctor Magic do Mailisa kinh doanh, các video giới thiệu sản phẩm hiện có trên sàn thương mại điện tử.

Trong đó, mỹ phẩm Doctor Magic N3 là dòng sản phẩm được Mailisa quảng bá với công dụng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi, giúp làm sáng và đều màu da, với giá hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Bộ N3 giá khoảng từ 2,3 triệu đồng/bộ tùy nơi bán và thời điểm.

Ngoài ra, Mailisa còn giới thiệu có thêm kem bảo vệ, chống nắng... Sản phẩm N3 được quảng bá với công dụng chính là hỗ trợ làm mờ nám, tàn nhang, đồi mồi; làm sáng và đều màu da; giúp da trông khỏe hơn khi sử dụng liên tục.

Các sản phẩm được Mailisa giới thiệu là đã có giấy phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam và đáp ứng yêu cầu công bố mỹ phẩm.