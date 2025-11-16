Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bán mỹ phẩm gì?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
16/11/2025 04:25 GMT+7

Trước khi bị công an kiểm tra, Thẩm mỹ viện Mailisa, chuỗi thẩm mỹ lớn bậc nhất Việt Nam, từng nổi tiếng với việc kinh doanh 15 sản phẩm mang tên Doctor Magic. Mới đây, bà chủ Phan Thị Mai livestream thanh minh rằng "không phải hàng giả".

Ngày 13.11, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra hàng loạt cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An... và biệt phủ của bà chủ Phan Thị Mai (chủ thẩm mỹ viện Mailisa) ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP.HCM) gây chấn động dư luận. Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Hệ thống thẩm mỹ viện lớn mạnh như Mailisa đã kinh doanh những sản phẩm nào?

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bán mỹ phẩm gì?- Ảnh 1.

Mỹ phẩm Doctor Magic là sản phẩm nổi tiếng của thẩm mỹ viện Mailisa

ẢNH: TRANG WEB CỦA MAILISA

Sau hơn 26 năm hoạt động, Mailisa đã phát triển từ một cơ sở nhỏ tại TP.HCM thành một hệ thống lớn với 17 chi nhánh trên toàn quốc và khoảng 2.000 nhân viên.

Mailisa nói gì khi mạng xã hội đặt nghi vấn bán "hàng giả, kem trộn"?

Ngoài các dịch vụ làm đẹp truyền thống như phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo nghề, Mailisa kinh doanh các mỹ phẩm nào?

Theo Mailisa quảng cáo, các dòng mỹ phẩm Doctor Magic đã có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm và được Mailisa nhập khẩu chính ngạch với bảng thành phần minh bạch, in rõ trên bao bì, an toàn và hiệu quả. Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm nghiệm độc lập và tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam.

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bán mỹ phẩm gì?- Ảnh 2.

Bộ mỹ phẩm Doctor Magic với 15 sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng "hàng hiệu - giá bình dân"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Doctor Magic được quảng cáo ra đời tại Hồng Kông, Doctor Magic được nghiên cứu và chắt lọc tinh hoa từ công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết hợp với quy trình sản xuất khép kín. Nguyên liệu điều chế chủ yếu có thành phần tinh chất thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe và phù hợp với mọi làn da.

Các sản phẩm của Doctor Magic gồm nhiều bộ sản phẩm như: bộ hỗ trợ loại bỏ nám, tàn nhang, bớt sắc tố; bộ giúp loại bỏ mụn thâm; bộ sản phẩm chuyên sâu về dưỡng da giúp da trắng sáng.

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bán mỹ phẩm gì?- Ảnh 3.

Hàng chục công an kiểm tra tại biệt phủ của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa đến tối 13.11

ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh đó, còn có nhiều dòng sản phẩm khác của Doctor Magic như: nước xịt khoáng, phấn nước, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, tinh chất mọc lông, mặt nạ dưỡng ẩm...

Thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic nổi tiếng với bộ N3 Malisa với 3 sản phẩm (làm trắng, trị nám...) được bán với giá 2,3 triệu đồng sau khi giảm giá gốc là 2,55 triệu đồng.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam. Giá cả của mỹ phẩm Doctor Magic dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bán mỹ phẩm gì?- Ảnh 4.

Chủ thương hiệu thẩm mỹ viện Mailisa từng đính chính khi mạng xã hội đặt nghi vấn "mỹ phẩm Mailisa toàn giả"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Gần đây, khi một số người dùng mạng xã hội ý kiến rằng mỹ phẩm Doctor Magic của Mailisa có phải hàng giả, kem trộn, bà Phan Thị Mai livestream khẳng định trên trang Facebook, trước khi được phép lưu hành, các sản phẩm Doctor Magic đều được gửi kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín và đối chiếu kết quả tại các đơn vị khác nhau để đảm bảo độ chính xác và tính minh bạch tuyệt đối.

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bán mỹ phẩm gì?- Ảnh 5.

Dàn siêu xe của vợ chồng chủ thương hiệu thẩm mỹ viện Mailisa

ẢNH: FACEBOOK MAILISA

Đồng thời, theo đại diện cơ sở này, trong quy trình kiểm nghiệm gồm kiểm tra hàm lượng kim loại nặng, kiểm nghiệm vi sinh vật... nếu kết quả không đạt chuẩn, Mailisa ngay lập tức từ chối nhập hàng và hoàn trả cho đối tác nước ngoài.
"Suốt 27 năm phát triển, vợ chồng chủ thương hiệu Mailisa luôn kiên định với triết lý: Làm đúng để pháp luật bảo vệ mình, làm đúng để khách hàng tin yêu mình", bà chủ Mailisa Phan Thị Mai khẳng định.

Trước khi thẩm mỹ viện Mailisa bị công an kiểm tra tại các chi nhánh và nhà riêng của vợ chồng Phan Thị Mai và CEO Hoàng Kim Khánh, doanh thu mỗi năm một số chi nhánh thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng.

Như Thanh Niên đưa tin, từ sáng 13.11, hàng chục công an Bộ Công an và Công an TP.HCM, công an phường có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa và chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An... để kiểm tra.

Các lối ra vào của các chi nhánh của Mailisa, nhà riêng của chủ hệ thống Mailisa được phong tỏa nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự để tổ công tác nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bên trong.

Thời gian qua, hệ thống thẩm mỹ Mailisa từng bị cơ quan chức năng tại TP.HCM và một số địa phương xử phạt vì nhiều vi phạm trong hoạt động dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp.

Cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM) từng bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép.


