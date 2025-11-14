Ngày 13.11, thẩm mỹ viện Mailisa bị công an kiểm tra tại các chi nhánh ở TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An... và tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP.HCM).

Dư luận bất ngờ vì đây là chuỗi thẩm mỹ tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, với lượng khách hàng đông đảo. Nhiều người đặt câu hỏi thẩm mỹ viện Mailisa từng nổi tiếng mức nào?

Đến 18 giờ ngày 13.11, biệt phủ của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn đang bị công an kiểm tra ẢNH: TRẦN KHA

Biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa rộng lớn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về mức độ giàu có. Trước đó, chủ thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai cho biết công trình này mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Biệt phủ có xây dựng hồ cá Koi, hồ bơi với nhiều loại cây cảnh có giá trị.

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có 17 chi nhánh toàn quốc, phục vụ hơn 16 triệu khách hàng. Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập vào tháng 7.2018, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đình đám, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công ty có trụ sở chính tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, TP.Hà Nội).

Công an đang kiểm tra bên trong biệt phủ rộng lớn gây choáng ngợp của vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Ngành nghề chính của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) như tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật, xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa do bà Phan Thị Mai (hay còn gọi là Mailisa) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập năm 1998. Sau hơn 26 năm hoạt động, theo quảng cáo, thương hiệu trở thành địa chỉ làm đẹp của nhiều người khắp cả nước.

Cơ sở hạ tầng khang trang là điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Mailisa cũng phải đặc biệt ấn tượng. 17 cơ sở trên khắp cả nước đều được xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng ở những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Bà Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh đã xây dựng không gian thẩm mỹ nguy nga, sang trọng. Bà Phan Thị Mai từng cho biết rất "mạnh tay" đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến cho Mailisa.

Dàn siêu xe của chủ Mailisa từng vượt đèn đỏ, bị phạt

Chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai từng nói rằng Mailisa nhận được hàng loạt các giải thưởng như: Thương hiệu nổi tiếng Asia, Doanh nghiệp vàng, Bàn tay vàng, Nhà quản lý xuất sắc, Doanh nhân tâm tài. Ngoài đội ngũ bác sĩ, y tá tay nghề cao, giàu kinh nghiệm thì tất cả chuyên viên thẩm mỹ tại Mailisa đều do bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh đào tạo.

Không chỉ sở hữu biệt phủ 4.000 m2, chủ thẩm mỹ viện Mailisa còn sở hữu bộ sưu tập hàng chục siêu xe

ẢNH: TRẦN KHA

Tại các chi nhánh trải dài khắp cả nước, thẩm mỹ viện Mailisa đã tiếp nhận hàng ngàn lượt khách hàng đến thăm khám, nhận tư vấn và sử dụng các dịch vụ làm đẹp.

Không chỉ sở hữu biệt phủ rộng lớn, vợ chồng này còn có bộ sưu tập hàng chục siêu xe. Trước đó, vào tháng 3.2025, vợ chồng đại gia thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai, đã gây xôn xao khi dàn siêu xe của họ vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng trong một sự kiện, dẫn đến việc công an phạt 167 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Theo thông tin trên website chính thức của Mailisa, Mailisa dành hơn 100 tỉ đồng cho hoạt động thiện nguyện năm 2024, trong đó có 70 tỉ đồng cho "Bếp ăn 0 đồng Khánh Mailisa - TP.HCM", 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng trị giá 40 tỉ đồng và 1,5 tỉ đồng hỗ trợ y tế.

Một khu đất ở trước biệt phủ chỉ dành để trồng cây cảnh ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều cán bộ Bộ Công an và Công an TP.HCM, công an phường có mặt từ sáng 13.11 tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa. Các lối ra vào biệt phủ được phong tỏa nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự để tổ công tác nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bên trong.

Lúc 17 giờ 10, một số cảnh sát cơ động trực bên ngoài được yêu cầu vào bên trong căn biệt phủ. Một lúc sau, có người ở bên trong căn biệt phủ lên chiếc ô tô (2 người, không rõ nam, nữ) và ra khỏi biệt phủ. Cửa ra vào biệt phủ mở và đóng lại liền sau đó khi chiếc ô tô rời đi.

Đến 18 giờ, đèn bên trong biệt phủ được bật sáng. Lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ bên trong. Bên ngoài, lực lượng an ninh cơ sở, công an vẫn đang giữ trật tự. Một số người dân đến theo dõi, được nhắc nhở rời đi.

Cùng ngày, công an kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa tại các số 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận cũ). Đến 15 giờ, lực lượng công an, cảnh sát cơ động mang nhiều thùng tài liệu, máy móc tại thẩm mỹ viện Mailisa lên ô tô.

Lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ bên trong biệt phủ. Đến 18 giờ, bên ngoài lực lượng an ninh cơ sở, công an vẫn đang giữ trật tự ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ tại TP.HCM, cảnh sát cũng có mặt tại các chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An...

Cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh từng bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép. Hai nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì hành nghề không có chứng chỉ.