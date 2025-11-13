Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dàn siêu xe trăm tỉ của 'ông chủ' thẩm mỹ viện Mailisa

Chí Tâm
Chí Tâm
13/11/2025 16:46 GMT+7

Ngoài việc sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với 17 chi nhánh khác nhau, đại gia Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai còn tạo chú ý khi có dàn siêu xe hàng hiếm trị giá lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Không chỉ nổi tiếng trong giới thẩm mỹ làm đẹp, vợ chồng bà Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh còn được giới chơi xe tại Việt Nam biết đến với độ "chịu chơi" khi sẵn sàng chi tiền để sở hữu dàn siêu xe có tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng. Không thuộc hàng những "tay chơi" đời đầu trong giới chơi xe tại Việt Nam, ông Hoàng Kim Khánh vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ khi không ít lần xuất hiện cùng những siêu xe độc, lạ vốn chỉ sản xuất số lượng giới hạn. Đại gia này đến với thú chơi siêu xe vào giai đoạn đầu năm 2017.

Thời điểm đó, đại gia gốc Hải Dương (cũ) gây chú ý khi chỉ mua siêu xe và xe siêu sang nhập khẩu, phân phối chính hãng thay vì thông qua đơn vị kinh doanh xe không chính hãng như phần lớn người chơi xe khác. Lamborghini Aventador S đầu tiên tại Việt Nam là siêu xe gắn bó lâu nhất với Hoàng Kim Khánh, đồng thời cũng là "chiến mã" giúp đại gia này tạo dấu ấn trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam.

Lamborghini Aventador S là một trong những siêu xe gắn bó với Hoàng Kim Khánh

Lamborghini Aventador S là một trong những siêu xe gắn bó với Hoàng Kim Khánh

ẢNH: MINH NHẬT

Đến năm 2020, đại gia ngành thẩm mỹ tiếp tục khiến cộng đồng mê xe bất ngờ khi mua tặng vợ chiếc hypercar - McLaren Senna độc bản, sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu. Tuy nhiên, chiếc xe này đăng ký biển số Campuchia thay vì Việt Nam. 

Không lâu sau, Hoàng Kim Khánh tiếp tục đưa về garage chiếc hypercar thứ hai - Koenigsegg Regera. Mẫu xe này cũng mang biển số Campuchia nhưng là chiếc Regera đầu tiên in bánh tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong 80 chiếc xuất xưởng trên toàn thế giới, chỉ duy nhất một chiếc lăn bánh tại khu vực Đông Nam Á.

- Ảnh 2.

McLaren Senna mà Hoàng Kim Khánh mua tặng vợ sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu

ẢNH: MINH NHẬT

Koenigsegg Regera hiện được nhiều dân chơi nhận định là mẫu xe đắt giá nhất Việt Nam. Thời điểm năm 2022, chi phí để chiếc xe này lăn bánh ước tính vào khoảng 200 tỉ đồng. Tuy vậy, Regera từng gặp lỗi hệ thống điện khiến chủ xe phải chi hàng tỉ đồng để đưa xe sang Thụy Điển sửa chữa.

Xét về hiệu suất, hypercar xếp trên supercar (siêu xe) và thuộc nhóm xe cực hiếm. Tại Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 7 chiếc hypercar thuộc sở hữu của một số doanh nhân như Nguyễn Trần Nhật Minh (Minh Nhựa), Đặng Lê Nguyên Vũ... Riêng Hoàng Kim Khánh đã nắm giữ 2 trong số 7 chiếc thuộc phân khúc này.

- Ảnh 3.

Chiếc Koenigsegg Regera của ông Hoàng Kim Khánh có trị giá ước tính khoảng 200 tỉ đồng

ẢNH: MINH NHẬT

Bên cạnh hypercar, ông chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa còn sở hữu nhiều siêu xe nổi tiếng như Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 488 Pista Spider, Aston Martin Vantage hay Porsche 911... Dàn xe sang của đại gia này khá đa dạng, gồm Bentley Bentayga, Bentley Mulsanne EWB, Lexus LX 600 và Cadillac Escalade. Trong số này, Bentley Bentayga là mẫu xe được ông sử dụng thường xuyên.

Đáng chú ý, dàn xe hàng trăm tỉ đồng của ông Hoàng Kim Khánh thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện khai trương cơ sở Mailisa trên cả nước. Không ít lần, đại gia gốc Hải Dương (cũ) cùng vợ lái chiếc hypercar dẫn đoàn dàn siêu xe để tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút sự chú ý.

Song song với niềm đam mê chơi xe, ông Hoàng Kim Khánh còn yêu thích mô tô phân khối lớn và sưu tầm nhiều dòng xe máy độc lạ, phần lớn gắn với biển số đẹp.

Có thể thấy, ông chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa là một trong những doanh nhân có gu chơi xe khác biệt tại Việt Nam. Hầu hết những chiếc xe ông sở hữu đều thuộc hàng hiếm có khó tìm và được sản xuất giới hạn toàn cầu, tạo nên bộ sưu tập có giá trị ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.


Chán siêu xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xế cổ Toyota Celica gần 50 tuổi

Chán siêu xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xế cổ Toyota Celica gần 50 tuổi

Thay vì những siêu xe quen thuộc, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên mới đây khiến giới chơi xe bất ngờ khi xuất hiện trên phố cùng chiếc coupe 2 cửa thuộc diện "hàng hiếm" Toyota Celica.

Bán tải Rolls-Royce, 'hàng độc' tại ngày hội siêu xe Gumball 3000

Đội xe của Đặng Lê Nguyên Vũ tại Gumball 3000, sánh vai loạt siêu xe thế giới

