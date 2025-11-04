Chán siêu xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xế cổ Toyota Celica gần 50 tuổi

Sở hữu dàn siêu xe lên đến hàng trăm chiếc, xưa nay hình ảnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trên phố với những cỗ máy tốc độ hiện đại đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, thời gian gần đây doanh nhân này dường như lại đổi gu, khi thường "vi hành" trên các xe thể thao cổ, có tuổi đời hàng chục năm. Một trong số đó có thể kể đến chiếc Toyota Celica, xế cổ vừa xuất hiện cùng ông tại TP.HCM.

Chiếc Toyota Celica của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện với ngoại thất màu xanh mờ và dòng chữ "UN" quen thuộc ẢNH: LIÊM NGUYỄN

Hình ảnh chụp được cho thấy, chiếc xe thể thao cổ được sơn màu xanh mờ đi kèm ký tự "UN" đặc trưng trên các mẫu xe được ông Vũ cầm lái. Theo tìm hiểu, Celica của ông Vũ thuộc thế hệ thứ ba, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8.1981 đến 7.1985. Ở Việt Nam, Celica thế hệ này rất hiếm và việc sở hữu được một chiếc nguyên bản đã là điều đáng nể.

Tổng thể, chiếc coupe 2 cửa nổi bật với nắp ca-pô dài, thân xe cân đối và phần mui dốc về phía sau. Với những mẫu xe ở thập niên 1980, không thể không nhắc đến cụm đèn pha dạng pop-up (mắt ếch) giúp tăng tính khí động học của xe. Đuôi xe có thiết kế đơn giản, chiếm phần lớn diện tích bởi cụm đèn hậu.

Thiết kế coupe 2 cửa mang đậm dấu ấn thể thao của thập niên 1980 với cụm đèn pha pop-up đặc trưng ẢNH: LIÊM NGUYỄN

Vì "tuổi đời" đã cao, chiếc Celica này được thay mới một số chi tiết như mâm xe, lốp xe và cụm ống xả. Đương nhiên, các chi tiết còn lại cũng được tân trang để có thể đáp ứng điều kiện vận hành hiện nay.

Bên trong xe, nội thất đã được làm mới khá nhiều như ghế, táp-lô, táp-pi… Một số bộ phận như vô-lăng, cần số được độ lại theo phong cách "xe chơi" hơn. Bảng đồng hồ là bộ phận hiếm hoi được giữ nguyên bản.

Ở thế hệ thứ ba, Celica trang bị động cơ với nhiều tùy chọn dung tích, từ 1.6 lít đến 2.4 lít, đi kèm hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Trong đó, động cơ 1.8 lít mang mã 3T-GTE là động cơ tăng áp (turbo) đầu tiên được Toyota trang bị cho Celica.

Nếu chiếc Celica của ông Vũ đi kèm động cơ cao nhất là loại 2.4 lít, công suất của xe sẽ đạt từ 105 - 115 mã lực và mô-men xoắn 185 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Dù con số chỉ ngang các mẫu xe giá rẻ hiện nay, nhưng trong bối cảnh những năm 1980, đây là mẫu coupe thể thao đáng gờm. Celica có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong khoảng 10 giây, tốc độ tối đa xấp xỉ 185 km/giờ.

Khoang nội thất được làm mới, pha trộn giữa nét cổ điển nguyên bản và phong cách hiện đại ẢNH: LIÊM NGUYỄN

Là dòng xe mang giá trị sưu tầm, Toyota Celica không có mức giá cố định. Trên thị trường xe cũ, các đời Celica trước đây thường được rao bán với giá hơn 300 triệu đồng, tùy tình trạng và cấu hình. Với chiếc xe trong bài, khi tính thêm chi phí nâng cấp, phục dựng và cá nhân hóa theo gu chủ nhân, tổng chi phí thực tế có thể tăng thêm vài trăm triệu đồng.

Đây cũng không phải chiếc Celica đầu tiên trong garage của ông Vũ. Trước đó, ông đã sở hữu Celica đời 1973, thuộc thế hệ đầu tiên. Ngoài Celica, các mẫu xe thể thao Nhật Bản khác cũng được ông Vũ sưu tầm như Toyota Supra, Honda NSX, Civic Type R, S2000 hay Nissan GT-R.