Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Đời sống

Chán siêu xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xế cổ Toyota Celica gần 50 tuổi

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
04/11/2025 15:20 GMT+7

Thay vì những siêu xe quen thuộc, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên mới đây khiến giới chơi xe bất ngờ khi xuất hiện trên phố cùng chiếc coupe 2 cửa thuộc diện "hàng hiếm" Toyota Celica.

Sở hữu dàn siêu xe lên đến hàng trăm chiếc, xưa nay hình ảnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trên phố với những cỗ máy tốc độ hiện đại đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, thời gian gần đây doanh nhân này dường như lại đổi gu, khi thường "vi hành" trên các xe thể thao cổ, có tuổi đời hàng chục năm. Một trong số đó có thể kể đến chiếc Toyota Celica, xế cổ vừa xuất hiện cùng ông tại TP.HCM.

Đặng Lê Nguyên Vũ gây bất ngờ với chiếc Toyota Celica cổ gần 50 tuổi - Ảnh 1.

Chiếc Toyota Celica của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện với ngoại thất màu xanh mờ và dòng chữ "UN" quen thuộc

ẢNH: LIÊM NGUYỄN

Hình ảnh chụp được cho thấy, chiếc xe thể thao cổ được sơn màu xanh mờ đi kèm ký tự "UN" đặc trưng trên các mẫu xe được ông Vũ cầm lái. Theo tìm hiểu, Celica của ông Vũ thuộc thế hệ thứ ba, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8.1981 đến 7.1985. Ở Việt Nam, Celica thế hệ này rất hiếm và việc sở hữu được một chiếc nguyên bản đã là điều đáng nể.

Tổng thể, chiếc coupe 2 cửa nổi bật với nắp ca-pô dài, thân xe cân đối và phần mui dốc về phía sau. Với những mẫu xe ở thập niên 1980, không thể không nhắc đến cụm đèn pha dạng pop-up (mắt ếch) giúp tăng tính khí động học của xe. Đuôi xe có thiết kế đơn giản, chiếm phần lớn diện tích bởi cụm đèn hậu.

Đặng Lê Nguyên Vũ gây bất ngờ với chiếc Toyota Celica cổ gần 50 tuổi - Ảnh 2.

Thiết kế coupe 2 cửa mang đậm dấu ấn thể thao của thập niên 1980 với cụm đèn pha pop-up đặc trưng

ẢNH: LIÊM NGUYỄN

Vì "tuổi đời" đã cao, chiếc Celica này được thay mới một số chi tiết như mâm xe, lốp xe và cụm ống xả. Đương nhiên, các chi tiết còn lại cũng được tân trang để có thể đáp ứng điều kiện vận hành hiện nay.

Bên trong xe, nội thất đã được làm mới khá nhiều như ghế, táp-lô, táp-pi… Một số bộ phận như vô-lăng, cần số được độ lại theo phong cách "xe chơi" hơn. Bảng đồng hồ là bộ phận hiếm hoi được giữ nguyên bản.

Ở thế hệ thứ ba, Celica trang bị động cơ với nhiều tùy chọn dung tích, từ 1.6 lít đến 2.4 lít, đi kèm hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Trong đó, động cơ 1.8 lít mang mã 3T-GTE là động cơ tăng áp (turbo) đầu tiên được Toyota trang bị cho Celica.

Nếu chiếc Celica của ông Vũ đi kèm động cơ cao nhất là loại 2.4 lít, công suất của xe sẽ đạt từ 105 - 115 mã lực và mô-men xoắn 185 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Dù con số chỉ ngang các mẫu xe giá rẻ hiện nay, nhưng trong bối cảnh những năm 1980, đây là mẫu coupe thể thao đáng gờm. Celica có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong khoảng 10 giây, tốc độ tối đa xấp xỉ 185 km/giờ.

Đặng Lê Nguyên Vũ gây bất ngờ với chiếc Toyota Celica cổ gần 50 tuổi - Ảnh 3.

Khoang nội thất được làm mới, pha trộn giữa nét cổ điển nguyên bản và phong cách hiện đại

ẢNH: LIÊM NGUYỄN

Là dòng xe mang giá trị sưu tầm, Toyota Celica không có mức giá cố định. Trên thị trường xe cũ, các đời Celica trước đây thường được rao bán với giá hơn 300 triệu đồng, tùy tình trạng và cấu hình. Với chiếc xe trong bài, khi tính thêm chi phí nâng cấp, phục dựng và cá nhân hóa theo gu chủ nhân, tổng chi phí thực tế có thể tăng thêm vài trăm triệu đồng.

Đây cũng không phải chiếc Celica đầu tiên trong garage của ông Vũ. Trước đó, ông đã sở hữu Celica đời 1973, thuộc thế hệ đầu tiên. Ngoài Celica, các mẫu xe thể thao Nhật Bản khác cũng được ông Vũ sưu tầm như Toyota Supra, Honda NSX, Civic Type R, S2000 hay Nissan GT-R.

Tin liên quan

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm

Không chỉ phản ánh tình trạng xe bị lỗi nội thất, hàng loạt chủ xe Mercedes-Benz còn tỏ ra bức xúc với thái độ và cách hành xử thiếu trách nhiệm, "phủi tay" với khách hàng của thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức.

KIA tặng nước hoa... mùi xăng, giúp người dùng xe điện 'nguôi' nỗi nhớ xe xăng

Toyota Land Cruiser 60 series gỉ sét được phục chế, bỏ máy xăng lắp động cơ điện

Khám phá thêm chủ đề

Toyota Celica Celica Toyota xe cổ ô tô cổ Đặng Lê Nguyên Vũ chơi xe siêu xe Xe Cũ Xe đời sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận