Xe tải bốc cháy, 5 siêu xe trị giá gần 1,5 triệu USD bị thiêu rụi

Mới đây, một vụ cháy xe tải vận chuyển siêu xe xảy ra tại thành phố Chattanooga, thuộc tiểu bang Tennessee, Mỹ. Theo đó, khi đang chở 5 chiếc siêu xe gồm McLaren 720S, Audi R8, Chevrolet C8 Corvette Z06 và Chevrolet C8 Corvette Stingray lên đường tham gia cuộc đua Crown Rally thường niên từ Boston đến Atlanta, xe tải chở các siêu xe này đã bất ngờ bốc cháy.

Xe tải chở 5 chiếc siêu xe bất ngờ bốc cháy Ảnh: Sở Cứu hỏa Chattanooga

Theo lời kể của tài xế lái xe tải chở các siêu xe này, khi đang lái xe trên đoạn đường qua thành phố Chattanooga, thuộc tiểu bang Tennessee, anh được một người lái xe khác ra tín hiệu báo rằng có khói bốc lên từ sau thùng chở hàng. Ngay sau đó, tài xế lái xe tải ngay lập tức điều khiển xe vào một trạm dừng chân QuickTrip và gọi 911.

Mặc dù đã phản ứng ngay sau đó để dập lửa, đội cứu hộ vẫn không thể cứu được các siêu xe chở trên xe tải, bởi ngọn lửa trước đó đã bùng phát và lan nhanh. Những bức ảnh do Sở Cứu hỏa thành phố Chattanooga chia sẻ cho thấy toàn bộ thùng xe kéo bị ngọn lửa thiêu rụi.

Toàn bộ thùng xe kéo bị ngọn lửa thiêu rụi Ảnh: Sở Cứu hỏa Chattanooga

Trong số 5 chiếc siêu xe bị ảnh hưởng của vụ cháy có hai chiếc McLaren 720S, một chiếc Audi R8 và một chiếc Chevrolet C8 Corvette bị thiêu rụi. Chỉ còn lại đúng 1 chiếc Chevrolet C8 Corvette Stingray nhưng cũng đã bị cháy xém.

Sở cứu hỏa địa phương chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng dựa trên hiện trường sau vụ cháy, nhiều suy đoán cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực thùng xe gần đầu kéo. Thiệt hại ước tính khoảng 1,5 triệu USD. Rất may, không có thương tích nào về người.

Vụ cháy khiến 5 siêu xe gồm McLaren 720S, Audi R8, Chevrolet C8 Corvette Z06 bị thiêu rụi Ảnh: Sở Cứu hỏa Chattanooga

Theo truyền thông địa phương, những chiếc siêu xe thể thao này đã được vận chuyển trên xe đầu kéo sau khi tham gia một chặng đua tại Atlanta Motorsports Park, một phần của lịch trình đua xe.

Đây không phải là lần đầu tiên ô tô vận chuyển trên xe tải bị bốc cháy. Chỉ mới tháng trước, khoảng 5 chiếc ô tô điện Tesla bị hư hại khi xe chở chúng bốc cháy ở California, Mỹ.