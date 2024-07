Ferrari Roma Spider từng giành chiến thắng giải thưởng Red Dot Award: Best of the Best 2024 ở hạng mục thiết kế sản phẩm, trở thành mẫu xe thứ 29 đến từ Maranello được vinh danh tại Red Dot Award - một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp. Theo thông tin từ Supreme Auto, Ferrari Roma Spider về Việt Nam có giá từ 20 tỉ đồng.