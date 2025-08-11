Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm

Chưa xử lý xong vụ kiện liên quan đến cửa sổ trời tự động phát nổ, mới đây hãng xe sang Đức - Mercedes-Benz lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, khi dính thêm "lùm xùm" kiện tụng, liên quan đến lỗi khác về chất lượng nội thất trên một số dòng xe SUV.

Cụ thể, vụ kiện tập thể mới nhất diễn ra tại tiểu bang Georgia (Mỹ) từ cuối năm 2024. Nguyên đơn là chủ xe Mercedes-Benz (sở hữu các mẫu xe SUV như ML, GL, GLE, GLS, GLC và GLK sản xuất từ năm 2013 - 2022). Những người này cáo buộc hãng xe sang Đức vi phạm bảo hành (tức những cam kết bảo hành "mặc định" nhưng không đề cập cụ thể trong hợp đồng), liên quan đến lỗi dễ bị nứt ở chi tiết ốp gỗ veneer. Đồng thời cho rằng, Mercedes-Benz có động thái cố tình che giấu lỗi này.

Một trong những nguyên đơn là bà Jennifer Monilaw. Theo thông tin từ đơn kiện, tháng 7.2019, người này đã mua một chiếc Mercedes-Benz GL đời 2013 từ một đại lý ủy quyền của hãng xe Đức. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm kể từ thời điểm lăn bánh, bà Monilaw nhận thấy lớp ốp veneer trên xe của mình bắt đầu bị nứt. Đáng chú ý, khi đưa xe đến bảo hành, bà được phía đại lý thông báo rằng, lớp ốp không nằm trong diện bảo hành và việc thay thế "sẽ rất tốn kém".

Một nguyên đơn khác là bà Shannyn Burzese. Người này sử dụng chiếc Mercedes-Benz GL sản xuất năm 2016 và cũng gặp phải vấn đề tương tự. Sau khi lớp phủ bắt đầu nứt, đại lý thông báo với bà rằng chi phí thay thế sẽ lên tới hơn 1.000 USD.

Ngoài ra trong đơn kiện, chủ nhân chiếc GL 2016 này cho biết, lỗi nứt chi tiết ốp khiến chiếc xe mất thẩm mỹ và "không thể bán được" trên thị trường xe cũ.

Nhiều khách hàng tỏ ra bức xúc vì các chi tiết nội thất trên xe bị lỗi nhưng phía hãng xe Mercedes-Benz không chấp nhận bảo hành

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu từ Carcomplaints - một trang website chuyên thu thập phản hồi của người tiêu dùng về các sự cố ô tô tại Mỹ, Mercedes-Benz sau đó đã cố gắng thuyết phục thẩm phán bác bỏ toàn bộ vụ kiện. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công. Mặc dù vậy, phía thẩm phán cũng đã loại bỏ một số cáo buộc từ đơn kiện ban đầu, bao gồm vi phạm bảo hành rõ ràng, vi phạm bảo hành ngụ ý, vi phạm Đạo luật bảo hành Magnuson-Moss và làm giàu bất chính.

Hiện tại, vụ kiện tập thể đang yêu cầu đưa ra xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Cùng với đó là yêu cầu xử phạt hãng xe Mercedes-Benz, buộc hãng này phải bồi thường thiệt hại cho các chủ xe bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, vụ kiện nói trên chưa phải "vận đen" duy nhất của thương hiệu xe sang Đức. Trước đó không lâu, cuối năm 2023 Mercedes-benz cũng bị hàng loạt người dùng các dòng xe (gồm GL, GLK, GLE, GLC, S-Class, E-Class, C-Class, CLA, R-Class, SL-Class, SLK-Class…) "réo tên", khi bộ phận cửa sổ trời trên các xe này (sản xuất từ năm 2006 đến nay) liên tục dính lỗi tự phát nổ, đe dọa đến an toàn của chủ xe.

Đáng nói, đến thời điểm hiện tại, hãng xe Đức gần như vẫn chưa có động thái triệu hồi xe hoặc chính thức thừa nhận lỗi. Điều này khiến không ít khách hàng đặt nghi vấn về chất lượng cũng như trách nhiệm, sự minh bạch của Mercedes-Benz.

Tại Việt Nam, mới đây nhất thương hiệu xe Đức cũng vừa gây chú ý khi bị nam ca sĩ Duy Mạnh khởi kiện liên quan đến vụ cháy chiếc sedan Mercedes-Benz S450L Luxury có giá lăn bánh hơn 5 tỉ đồng. Ngoài ra, hãng xe Đức cũng không ít lần "dính phốt" liên quan đến việc một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý có hành vi đòi "nuốt cọc" của khách mua.