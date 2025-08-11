Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Đời sống

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm

Đình Tuyên
Đình Tuyên
11/08/2025 11:29 GMT+7

Không chỉ phản ánh tình trạng xe bị lỗi nội thất, hàng loạt chủ xe Mercedes-Benz còn tỏ ra bức xúc với thái độ và cách hành xử thiếu trách nhiệm, "phủi tay" với khách hàng của thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức.

Chưa xử lý xong vụ kiện liên quan đến cửa sổ trời tự động phát nổ, mới đây hãng xe sang Đức - Mercedes-Benz lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, khi dính thêm "lùm xùm" kiện tụng, liên quan đến lỗi khác về chất lượng nội thất trên một số dòng xe SUV.

Cụ thể, vụ kiện tập thể mới nhất diễn ra tại tiểu bang Georgia (Mỹ) từ cuối năm 2024. Nguyên đơn là chủ xe Mercedes-Benz (sở hữu các mẫu xe SUV như ML, GL, GLE, GLS, GLC và GLK sản xuất từ năm 2013 - 2022). Những người này cáo buộc hãng xe sang Đức vi phạm bảo hành (tức những cam kết bảo hành "mặc định" nhưng không đề cập cụ thể trong hợp đồng), liên quan đến lỗi dễ bị nứt ở chi tiết ốp gỗ veneer. Đồng thời cho rằng, Mercedes-Benz có động thái cố tình che giấu lỗi này.

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm - Ảnh 1.

Mercedes-Benz bị kiện tập thể vì lỗi nứt ốp ở nội thất

ẢNH: CARSCOOPS

Một trong những nguyên đơn là bà Jennifer Monilaw. Theo thông tin từ đơn kiện, tháng 7.2019, người này đã mua một chiếc Mercedes-Benz GL đời 2013 từ một đại lý ủy quyền của hãng xe Đức. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm kể từ thời điểm lăn bánh, bà Monilaw nhận thấy lớp ốp veneer trên xe của mình bắt đầu bị nứt. Đáng chú ý, khi đưa xe đến bảo hành, bà được phía đại lý thông báo rằng, lớp ốp không nằm trong diện bảo hành và việc thay thế "sẽ rất tốn kém".

Một nguyên đơn khác là bà Shannyn Burzese. Người này sử dụng chiếc Mercedes-Benz GL sản xuất năm 2016 và cũng gặp phải vấn đề tương tự. Sau khi lớp phủ bắt đầu nứt, đại lý thông báo với bà rằng chi phí thay thế sẽ lên tới hơn 1.000 USD.

Ngoài ra trong đơn kiện, chủ nhân chiếc GL 2016 này cho biết, lỗi nứt chi tiết ốp khiến chiếc xe mất thẩm mỹ và "không thể bán được" trên thị trường xe cũ.

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm - Ảnh 2.

Nhiều khách hàng tỏ ra bức xúc vì các chi tiết nội thất trên xe bị lỗi nhưng phía hãng xe Mercedes-Benz không chấp nhận bảo hành

ẢNH: CARSCOOPS

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu từ Carcomplaints - một trang website chuyên thu thập phản hồi của người tiêu dùng về các sự cố ô tô tại Mỹ, Mercedes-Benz sau đó đã cố gắng thuyết phục thẩm phán bác bỏ toàn bộ vụ kiện. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công. Mặc dù vậy, phía thẩm phán cũng đã loại bỏ một số cáo buộc từ đơn kiện ban đầu, bao gồm vi phạm bảo hành rõ ràng, vi phạm bảo hành ngụ ý, vi phạm Đạo luật bảo hành Magnuson-Moss và làm giàu bất chính.

Hiện tại, vụ kiện tập thể đang yêu cầu đưa ra xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Cùng với đó là yêu cầu xử phạt hãng xe Mercedes-Benz, buộc hãng này phải bồi thường thiệt hại cho các chủ xe bị ảnh hưởng.

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm - Ảnh 3.

Thương hiệu xe sang Đức liên tục dính "lùm xùm" tại Mỹ khi bị khách hàng đâm đơn kiện

ẢNH: CARSCOOPS

Đáng chú ý, vụ kiện nói trên chưa phải "vận đen" duy nhất của thương hiệu xe sang Đức. Trước đó không lâu, cuối năm 2023 Mercedes-benz cũng bị hàng loạt người dùng các dòng xe (gồm GL, GLK, GLE, GLC, S-Class, E-Class, C-Class, CLA, R-Class, SL-Class, SLK-Class…) "réo tên", khi bộ phận cửa sổ trời trên các xe này (sản xuất từ năm 2006 đến nay) liên tục dính lỗi tự phát nổ, đe dọa đến an toàn của chủ xe.

Đáng nói, đến thời điểm hiện tại, hãng xe Đức gần như vẫn chưa có động thái triệu hồi xe hoặc chính thức thừa nhận lỗi. Điều này khiến không ít khách hàng đặt nghi vấn về chất lượng cũng như trách nhiệm, sự minh bạch của Mercedes-Benz.

Xe sang Mercedes bị tố lỗi nội thất, người dùng bức xúc vì hãng 'phủi' trách nhiệm - Ảnh 4.

Ngoài vụ kiện của ca sĩ Duy Mạnh, Mercedes-Benz cũng gây chú ý khi bị khách mua tố đại lý có hành vi “nuốt cọc”

ẢNH: T.N

Tại Việt Nam, mới đây nhất thương hiệu xe Đức cũng vừa gây chú ý khi bị nam ca sĩ Duy Mạnh khởi kiện liên quan đến vụ cháy chiếc sedan Mercedes-Benz S450L Luxury có giá lăn bánh hơn 5 tỉ đồng. Ngoài ra, hãng xe Đức cũng không ít lần "dính phốt" liên quan đến việc một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý có hành vi đòi "nuốt cọc" của khách mua.

Tin liên quan

Vụ đại lý Mercedes-Benz bị tố ‘nuốt cọc’: Hoàn tiền nhưng muốn khách thừa nhận… ‘chuyển nhầm’

Vụ đại lý Mercedes-Benz bị tố ‘nuốt cọc’: Hoàn tiền nhưng muốn khách thừa nhận… ‘chuyển nhầm’

Không lâu sau khi chị N.A.T "đăng đàn" tố cáo về việc bị "nuốt tiền cọc", phía đại lý Mercedes-Benz Vietnam Star Hoàn Kiếm đã "xuống nước", hoàn lại khoản tiền 100 triệu đồng nhưng lại muốn khách hàng… thừa nhận "chuyển nhầm".

Vụ Duy Mạnh kiện Mercedes-Benz Việt Nam: Hãng khẳng định không phát hiện lỗi kỹ thuật

'Chán' xe sang, Mercedes-Benz đi bán mỳ ramen tại Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

Mercedes Mercedes-Benz Mercedes-Benz bị kiện Khách hàng khởi kiện xe sang xe Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận